Budějovice - Slavia 0:4. Dvě penalty i gól Pecha. Lídr přejel posledního

Mojmír Chytil nasázel tři góly v rozmezí od 69. do 85. minuty • Pavel Mazáč / Sport

Slavia jako jediná v 15 zápasech ligového ročníku neprohrála a v nejvyšší soutěži nenašla přemožitele už 22 utkání. Tabulku vede dál o osm bodů před Plzní, na třetí Ostravu a obhájce titulu Spartu má dokonce náskok 14 bodů. Navíc se ideálně naladila na čtvrteční domácí utkání Evropské ligy s Fenerbahce Istanbul, který vede věhlasný trenér José Mourinho.

České Budějovice v lize v 19 utkáních po sobě nezvítězily (bez baráže) a jako jediné v soutěži v úvodních 15 duelech nevyhrály, z toho třináctkrát prohrály. Z posledního místa nadále ztrácejí devět bodů na předposlední pražskou Duklu a Pardubice.

Dynamo hrálo po většinu zápasu se soupeřem vyrovnanou partii, ale góly dávali jen hosté. V 15. minutě po centru Dioufa skočil míč v pokutovém území na ruku českobudějovického kapitána Ondráška. Rozhodčí Vokoun bez váhání nařídil penaltu, z níž otevřel skóre šestou trefou v ligové sezoně Chorý.

Také na druhý gól se slávisté příliš nenadřeli. Odražený míč se ve 38. minutě dostal k Zafeirisovi, jehož ránu českobudějovický brankář Janáček viděl na poslední chvíli a balón skončil v síti. Řecký reprezentant zaznamenal čtvrtý zásah v ročníku nejvyšší soutěže.

Stejně nenápadně se zrodil v úvodu druhého poločasu i třetí gól pražského klubu. V rohu pokutového území se dostali do souboje Diouf a Čoudek, od něhož se míč odrazil do zámezí. Situaci následně posoudil videorozhodčí, jenž odhalil, že českobudějovický obránce zahrál rukou. Druhou penaltu v utkání proměnil Chytil a poslal Slavii do pohodlného náskoku. Český reprezentant se šestou brankou v ligové sezoně dotáhl na nejlepšího týmového střelce Chorého.

Hosté pak do konce zápasu hru kontrolovali a například střídající Jurásek se dostal do dvou nadějných příležitostí, jenže neskóroval. Až v závěru zápasu se prosadil střídající Pech, který premiérovým gólem v lize v 88. minutě prostřelil Janáčka.

České Budějovice doma v lize desetkrát za sebou nevyhrály a v posledních sedmi duelech tam neskórovaly. Navíc se dnešním výsledkem staly nejhorším týmem v české ligové historii po polovině sezony. V nejvyšší soutěži je odehráno 15 kol, jelikož jedno bylo kvůli povodním odloženo. Po úvodních 15 kolech dosud měla nejslabší bilanci pražská Dukla v sezoně 1993/1994, kdy vybojovala tři body. České Budějovice doposud získaly jen dva body za dvě remízy.