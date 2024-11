Sestava 15. kola Fantasy: levný hráč víkendu a horko kolem gólmana Karviné

Brankáři

Jakub Lapeš

• MFK Karviná

• Body v 15. kole: 7

• Cena v iSport Fantasy: 4,2 milionu

• Vlastní ho: 1,59 %

Kolem karvinského brankáře už by mělo být ve Fantasy pořádně horko. Proti Pardubicím přidal už svou pátou nulu, ozdobil ji třemi zákroky. Nejlepší brankář v poměru cena/výkon ve hře!

Obránci

Sampson Dweh

• FC Viktoria Plzeň

• Body v 15. kole: 12

• Cena v iSport Fantasy: 7,7 milionu

• Vlastní ho: 22,06 %

Jeho cenovka je astronomická, přesto je stoper velkým favoritem trenérů. Jako jeden z mála dokáže k častým čistým kontům přidat i ofenzivní nadstavbu. Po gólu Hradci je už nejbodovějším plzeňským hráčem.

Nemanja Tekijaški

• FK Jablonec

• Body v 15. kole: 8

• Cena v iSport Fantasy: 6,8 milionu

• Vlastní ho: 7,43 %

S obránci Jablonce takřka nemůžete trefit vedle. K bodovému Jakubovi Martincovi a Matěji Polidarovi se proti Baníku přidal samotný kapitán. Čisté konto tentokrát nebylo, gól ano.

Adam Kadlec

• Bohemians 1905

• Body v 15. kole: 8

• Cena v iSport Fantasy: 6,9 milionu

• Vlastní ho: 1,28 %

Do týmu mu přišla konkurence v podobě Petera Kareema a mladý bek si to očividně vzal osobně. S relativně vysokou cenovkou na něj sází minimum trenérů, parádní dělovkou z dálky se ale těm pár odměnil.

Jan Knapík

• FK Teplice

• Body v 15. kole: 8

• Cena v iSport Fantasy: 7,2 milionu

• Vlastní ho: 0,23 %

Dostane se teplická obrana konečně na bodový potenciál minulé sezony? Vysoký stoper by mohl být klíčem. První zápas po zranění, první gól, první body ve Fantasy. Vítej ve hře, Knapíku!

Záložníci

Denis Višinský

• FC Slovan Liberec

• Body v 15. kole: 19

• Cena v iSport Fantasy: 7,1 milionu

• Vlastní ho: 2,62 %

To byl výkon! Ale kdo by to tipl zrovna do Višinského? Relativně levný záložník nasázel Olomouci hattrick a s 19 body je nejlepším hráčem kola. Pouze Daniel Mareček zaznamenal za kolo jednorázově více bodů (20).

Alexix Alégué

• FK Jablonec

• Body v 15. kole: 15

• Cena v iSport Fantasy: 7,4 milionu

• Vlastní ho: 0,2 %

Bilance dvou gólů a asistencí znamenaly pro Kamerunce bodové fantasy hody. Ale jak napovídá i jeho vlastnictví, svou pozici jistou nemá. I kouč Kozel přizná, že místo v sestavě mu ani po produktivním odpoledni nemůže zaručit.

Michal Hlavatý

• FC Slovan Liberec

• Body v 15. kole: 9

• Cena v iSport Fantasy: 7,9 milionu

• Vlastní ho: 21,44 %

Ať hraje Liberec jakkoliv, Hlavatý je ve Fantasy šestý nejlepší záložník vůbec. Další bodovou erupci zaznamenal dvěma asistencemi proti Olomouci. Ale pozor, předtím měl za sebou pět zápasů trápení.

David Planka

• MFK Karviná

• Body v 15. kole: 8

• Cena v iSport Fantasy: 5 milionů

• Vlastní ho: 0,22 %

Jedna z nejlevnějších variant do záložní řady, která je k mání. Planka hraje často v základní sestavě, rozehrává standardky a gólem do sítě Pardubic ukázal, že má i bodový potenciál. Čas s ním vyztužit sestavu?

Aleš Čermák

• Bohemians 1905

• Body v 15. kole: 8

• Cena v iSport Fantasy: 6,8 milionu

• Vlastní ho: 1,34 %

Na první oslnění v iSport Fantasy musel čekat polovinu základní části sezony. Svým prvním gólem v sezoně se ale nakonec dostal rovnou do ideální sestavy kola. Snad ne naposledy.

Útočníci

Václav Drchal

• Bohemians 1905

• Body v 15. kole: 7

• Cena v iSport Fantasy: 7,1 milionu

• Vlastní ho: 2,32 %

Útočník „klokanů“ si nenápadně začíná dělat v iSport Fantasy jméno. Věřili byste, že je třetím nejbodovějším útočníkem ve hře? Do rukou mu hraje forma, všechny góly a asistence si zajistil v posledních pěti kolech.