Karviná: Když Ráj není diváckým rájem. Proč? Kvůli penězům i Baníku

Je to téma takřka na sociologický průzkum. Proč má Karviná, aktuálně šestý tým tabulky Chance Ligy, nejnižší domácí návštěvnost? Zatímco Hyskému souboru body do tabulky naskakují, diváci na tribunách ubývají. Nedělní výhru nad Pardubicemi vidělo jen patnáct stovek lidí. Na nástup zimy všechno svést nelze. „Většina zdejších fanoušků přeje Baníku,“ vysvětluje karvinský občan Adrian Timko. Sám patří mezi ně, byť utkání MFK rovněž navštěvuje.

V Karviné fotbal dlouhodobě netáhne, nestrhává davy. Na útulný stadion s oficiální kapacitou 4833 lidí chodí na podzim v průměru 2364 diváků. Jde o nejnižší číslo v celé soutěži. Přitom parta trenéra Martina Hyského nabízí solidní zábavu, doma sedmkrát v řadě neprohrála. O týmu se mluví pozitivně v celém Česku, jen v samotném srdci dění jako by zajímal málokoho.

V této sezoně bylo vyprodáno jednou, a to (jak jinak) na prestižní derby s ostravským Baníkem. Do Vítkovic ostatně vyráží z Karviné fotbaloví příznivci pravidelně. Fandit Ewertonovi a spol. Jedná se o specifický jev, v rámci republiky anomální. Představte si, že by se obyvatelé Jablonce o víkendu sebrali a vyrazili na stadion U Nisy držet palce libereckému Slovanu…

Ve Slezsku se to však vnímá historicky jinak. V lidech je zakořeněný silný vztah k velkému Baníku. A to kvůli propojení s hornickým průmyslem. Značka OKD (ostravsko-karvinské doly) zásadně ovlivňuje i sportovní fanoušky. Jelikož v Karviné nebyl v minulosti fotbal na tak vysoké úrovni a město žilo (a stále hodně žije) spíš házenou, jezdilo se do Ostravy. Města od sebe dělí zhruba pětadvacet kilometrů.

I proto má Hapalův soubor čtvrtou nejvyšší domácí návštěvnost v lize a na Karvinou „zbyly“ drobky. Přitom fotbalový stánek MFK leží ve čtvrti Ráj. Název přímo vybízí k tomu, aby se každý druhý víkend tribuny zaplnily. Přesto se to neděje. A podle všeho na tom nic nezmění ani poslední triumf nad Pardubicemi, ačkoliv by si trenér přál opak. „Věřím, že je to signál pro fanoušky,“ prohlásil Martin Hyský, za nímž jde podzimní herní progres. „Byl bych hrozně rád, kdyby přišlo víc lidí a víc nás podporovali. Kluci hrají takový fotbal, že si zaslouží, aby byl stadion plnější než proti Pardubicím.“

Příště se to určitě stane, neboť na začátku prosince přijede k hranicím s Polskem plzeňská Viktoria. Pokud se počet zvědavců přehoupne přes tři tisíce, bude to úspěch. Kouče malý zájem trápí, ovšem na veřejnosti vystupuje pozitivně. „Jsem strašně rád za každého diváka a jsem pyšný na ty, co nás podporují i venku,“ uvedl Hyský. „Něco jim nabízíme a věřím, že se dostaneme do pozice, kdy bude chodit víc lidí. Teď nás čeká skvělý domácí zápas s Plzní, se soupeřem, který má velký zvuk.“

Ještě předtím je na programu slezské derby v Ostravě, kam se vydá z Karviné hromada lidí. Ne všichni ale budou fandit Fleišmanovi a spol. To je paradox karvinského fotbalu, který dlouho řídí samotný primátor Jan Wolf.

V čele města stojí osm let, z jeho rozpočtu je ostatně mohutně dotován i profesionální fotbal. Což se některým lidem logicky nezamlouvá. Radši by investovali finance jiným směrem. Na rozvoj podnikání, zlepšení životních podmínek občanů.

Ví se, že šestapadesátiletý Wolf má „dlouhé prsty“, v regionu ovládá kde co. Z politiky se dobře zná s Jaroslavem Tvrdíkem, šéfem Slavie. Proto navázaly kluby oboustranně výhodnou spolupráci. Lídr tabulky posílá přes celou republiku své nadějné hráče na hostování, ostatně i trenér Hyský je součástí úzké kooperace. Ta přináší lepší výsledky, ovšem nikoliv větší počet fanoušků.

Bylo by jich ještě méně, kdyby OKD jako význačný sponzor, nerozdával vstupenky na zápasy svým zaměstnancům. Když je to zadarmo, lidé se ještě „obětují“. Město, které se neustále vylidňuje, patří mezi ty nejchudší v republice. Sociálně slabších občanů v něm žije plno, prvoligový fotbal je pro ně příliš drahý špás. To je další důvod, proč je Karviná, divácky zakletá. „Je tu málo podnikatelů, spousta lidí odchází za prací jinam. A ti, co zůstávají, často nemají na fotbal peníze a asi ani náladu,“ myslí si Timko.

S některými danými skutečnostmi výhry, body a pohledná hra zkrátka nehnou.