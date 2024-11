Kania o Liberci: když se podělá, co může, souboj s Agátou i top byznys

Dostal direkt, který s ním zacloumal. A taky mu to dost lidí dalo, lidově řečeno, sežrat. Dokonce se stáhl i ze sociálních sítí. Ondřej Kania, sebevědomý majitel libereckého Slovanu, po debaklu 0:5 s Jabloncem musel uznat, že marketingová show předběhla dění na hřišti. Přesto navzdory nepovedenému průběhu podzimu věří, že jeho vstup do klubu je terno. „Povystoupím z role šíleného majitele fotbalového klubu a budeme se bavit seriózně, z pohledu byznysu a čísel...“ předeslal nedávno v podcastu Moneymaker serveru CzechCrunch. „Myslím, že to bude finančně určitě moje nejlepší investice,“ řekl. Kromě jiného mluvil i o tom, proč nesleduje zápasy live, kdy srovnává Slovan s celebritou Agátou Hanychovou nebo jak by chtěl dostat Liberec na burzu. A vysvětluje rovněž to, proč je výhodné mít rozporuplnou první sezonu...

A přidal konkrétní zážitek ze Španělska, své oblíbené destinace, kde rád tráví čas. „Když nám v zápase s Plzní nepískli penaltu, tak jsme se v Barceloně sebrali a šli na pláž. Sedli jsme si na písek a probírali mušle, stavěli hromádky a podívali se na výsledek až po zápase.“ Další zážitky? „Udělali jsme velkou výjimku: vyjeli jsme do Budějovic a bylo to 0:0. To je strašný.“ A ještě stručné shrnutí vývojových fází vlastníka fotbalového klubu: „Na začátku jsi nadšenej, pak začínáš být nervózní a potom už to nemůžeš vydržet. My podnikatelé a investoři jsme zvyklí mít absolutní kontrolu – a přijdeš na to, že nemáš kontrolu nad ničím a nemůžeš to ovlivnit.“

Kaniu potkalo to, co prakticky každého majitele, který do fotbalu vstoupí: dříve nebo později ho zkrátka pohltí emoce. „Nikdy jsem nic takového nezažil. S mojí ženou jsme dospěli do fáze, že už ani nemůžeme chodit na zápasy. A dokonce jsme dospěli do fáze, že už se na ně ani nemůžeme dívat. Koukám se ze záznamu a na Wyscoutu, kde jsou různé sestřihy,“ prohlásil Kania.

Páni, to bude byznys!

Pochopit to, jak se Kania dívá na fotbal, znamená přijmout přísně byznysovou optiku. To je i důvod, proč se muž, který stojí za úspěchem vzdělávací skupiny Consilium provozující síť amerických mezinárodních škol, vrhnul na fotbal – byť o něm nic nevěděl. O to pozoruhodnější je, jak je přesvědčen o tom, že je to správná cesta. „Fotbal vnímám stejně jako vzdělávání, myslím, že má obrovskou budoucnost. Že to bude finančně určitě moje nejlepší, životní investice. Což myslím procentuálně, samozřejmě,“ uvedl. Podle svých slov stejně jako ve školství „malinko předběhl dobu“. „Jsem z toho nadšenej,“ řekl, byť zároveň musel přiznat: „Sportovní výkonnost se do toho ale nepropsala prakticky vůbec.“

Kania má vše do detailu spočítané: provozní náklady klubu vyčíslil – bez nákupu hráčů – na 150 milionů korun na sezonu. Příjmy skládá následovně: 25 milionů jako příspěvek UEFA, 28 z kontraktů LFA, 30 od sponzorů, 11 za vstupné a permanentky, 6 z dalších příjmů (včetně merchandisingu) – to už mu vychází na 100 milionů. A teď pozor, v českém fotbale specifická záležitost: Kania do Slovanu Liberec vložil peníze, jež klub investuje, a tak vlastní akcie holdingu Colt a fondu Arch Investments z portfolia J&T, jenž má podíl i ve Spartě. Kania tedy počítá s dalším příjmem 15 milionů korun a zbývají prodeje nejspíše dvou hráčů dohromady za 60 milionů.

Sečteno podtrženo: 175 milionů korun. A to bez umístění do páté příčky (a tedy bez bonusu LFA) a případného postupu do pohárů. „I tak jsi v plusu,“ vychází to Kaniovi, jenž bere v potaz i 15-20 % z potenciálních přeprodejů bývalých libereckých hráčů (nejlépe Oscara Dorleyho či Victora Olatunjiho). I na základě svých kalkulací už v létě investoval do kádru 80 milionů korun a dalších 20 je připraven vydat v zimě. „Umím si představit příchod dvou čtyř hráčů,“ navnadil fanoušky. Další miliony padly na skauty, analytiky a trenéry individuálně se věnující hráčům. „V investičním předpokladu jsem neudělal žádnou zásadní chybu. To je velmi pozitivní,“ pochválil se Kania celkově v podcastu Moneymaker.