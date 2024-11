Ředitel Baníku Bělák: Nové Bazaly? Nejmodernější stadion v Česku!

Vůbec první zápas sehrál Baník na Bazalech 19. dubna 1959: slezský klub tehdy musel překousnout porážku 2:3 s Ústím nad Labem. Pak ale kultovní stánek bouřlivě slavil čtyři mistrovské tituly, než v roce 2015 přišel smutný konec: Baník od té doby hraje své domácí zápasy v azylu ve Vítkovicích. „Řada fanoušků Baníku, které znám, tam ani nechodí, raději jezdí na výjezdy. A když to tak řeknu, tak pro nás jako klub jsou utkání ve Vítkovicích vlastně venkovními zápasy,“ říká Bělák. To se ale brzy změní...

Kdy se tedy fanoušci Baníku nahrnou na nové Bazaly?

„Když všechno půjde tak jak má – a já v to doufám, protože ze strany města a dalších lidí, kteří se podílejí na procesu, cítím velké odhodlání – tak věřím, že tomu tak bude v roce 2029. Jsem velkým optimistou a všem lidem, kteří na projektu pracují, patří náš dík.“

Jaká je aktuální situace?

„V nejbližší době by měla být vyhlášena architektonická soutěž ze strany města Ostravy, která bude mít za cíl vybrat finální podobu stadionu jako takového. Slibujeme si od toho, že soutěž nabídne kvalitní mezinárodní projekty: město, oslovilo čtyři renomovaná zahraniční architektonická studia. Jsou to celosvětově uznávané firmy, jedna z nich se například podílela na rekonstrukci San Bernabeu a dalších známých stadionů. Do soutěže pak přibudou další uchazeči a ve druhém kole vybereme čtyři návrhy, z nichž vzejde ten vítězný.“

Kapacita nových Bazalů má být přesně 20 000 míst, je to tak?

„Ano, kapacita je 20 000 – ale s tím, že může dojít k faktickému snížení míst z