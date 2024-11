Sigma bez Klimenta padla. Janotka: Nechtěli jsme riskovat a zhoršit mu stav

Jan Kliment zůstal celý zápas jen na lavičce, jaký je důvod?

„Bylo to z preventivních zdravotních důvodů.“

Takže nešlo o výkonnost či taktický záměr…

(směje se) „To určitě ne. Do posledního momentu jsme zvažovali jeho nasazení do sestavy, ale nakonec jsme se po konzultaci s ním i s doktorem rozhodli neriskovat a nezhoršovat stav, který aktuálně je.“

Chcete být konkrétnější?

„Ne, není asi potřeba nějakým způsobem odkrývat karty, aby mu soupeři potom třeba ty partie schválně nedráždili. Ale není to nic vážného, nad jeho startem visel otazník. Až v průběhu dopoledne jsme se rozhodli, že riskovat jedním zápasem, že se třeba vyautuje do konce podzimu, se nám nevyplatí. Je to zkušený hráč, co zná své tělo, a ve chvíli, kdy udělá takové rozhodnutí, musíme to respektovat. Byla to vzájemná domluva.“

Gól v Teplicích jste dostali v poslední minutě zápasu. Ztráta koncentrace?

„Myslím si, že druhou půli už jsme docela kontrolovali hru a je škoda, že jsme odvrácenou standardku nedokázali dohrát. Měli jsme dostoupit centrujícího hráče, otázka je pak i nabrání skórujícího hráče. K samotnému centru ale prostě nemělo vůbec dojít.“

Může to vyplývat z mladické nezkušenosti? Takácse hlídal Dohnálek…

„Může, ale tohle bychom měli dohrát, i kdybychom tu byli s dorostem. Proto mě to mrzí.“

Jak vnímáte situaci na křídlech? Stále hledáte?

„Máme tam dobrou zdravou konkurenci, neřekl bych, že hledáme. Spíš vždy vybíráme vhodnou typologii hráčů. I s tím programem, který byl extrémně náročný, a cestovalo se, potřebovali jsme běžeckou aktivitu. Nebezpečnost ofenzivních hráčů ale proti Teplicím chyběla.“