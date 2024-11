Pohádkový návrat Takácse: gól v poslední vteřině, inspirací byl Bořil

Jeho zdravotní karta by vydala na knihu. Kariéra Ladislava Takácse byla vždy mohutně poznamenána zraněními, nechytl se kvůli nim ve Slavii ani v Baníku a přemýšlel, zda to na profesionální fotbal ještě bude. Před sezonou se odchovanec Teplic vrátil „domů“ a trvalo dlouho, než se dostal na hřiště. O to sladší návrat byl, hlavičkou rozhodl v poslední vteřině duel s Olomoucí. (1:0). „Furt jsem si věřil, že se to dá dokázat. Práce se vyplatila,“ byl dojatý.

Takový scénář by možná i hollywoodskému tvůrci přišel až příliš pohádkový. Když Ladislav Takács nastupoval v 89. minutě na hřiště proti Sigmě za stavu 0:0, vypadalo to spíše na symbolický tah. Ukázat fanouškům, že výrazná osobnost kabiny, která na Stínadlech svou kariéru začínala, je fit a může Frťalově partě pomoci. K ofenzivním výpadům už se totiž na obou stranách moc neschylovalo. Ale co náhoda nechtěla…

Osmadvacetiletý defenzivní univerzál se za těch pár momentů nepotkal s míčem ani jednou, v 94. minutě, technicky v poslední vteřině utkání, si ale naskočil na krásný centr Richarda Sedláčka a hlavou poslal domácí do euforie.

„Krásné pocity. Že ten vítězný gól dal právě Laco Takács, je třešnička na dortu, všichni mu to hrozně přejeme,“ rozplýval se Zdenko Frťala.

„Scénář jsem si takto před spaním v hlavě vizualizoval, ale nevěřil jsem úplně, že je to možné. Vzal jsem si příklad z Knápy, také se vrátil po dlouhém zranění a hned dal gól. Nemohu vám ani popsat ty pocity, když jsem ten gól trefil, ani nevím, co jsem měl v hlavě. Kluci na mě naskákali, já se pak podíval na tribunu a viděl jsem tam svou rodinu. To bylo skvělé“ usmíval se Takács, který má za sebou neuvěřitelně náročnou část kariéry.

Při táhlých problémech s kolenem a svaly, které řešil v Ostravě, už dokonce pomalu myslel na zadní vrátka a začal studovat na trenérskou licenci. „Vypadalo to, že pokud to nebudu řešit, skončím na vozíku,“ vyprávěl o operaci v květnu pro iSport.cz.

V létě se už uzdravený 190 centimetrů vysoký fotbalista rozhodl pro návrat do Teplic, absolvoval přípravu, ale následně si poranil sval. Když ho uzdravil, zlomil si zánártní kůstku. Celkově musel na soutěžní debut za „Skláře“ čekat čtyři měsíce.

Inspiraci si nezval ale jen od kolegy Knapíka. „Můj kamarád Béřa (Jan Bořil) měl stejné zranění jako já a teď ho vidím, jak lítá na hřišti. Byl mým vzorem. Furt jsem si věřil, že se to dá dokázat. Práce se vyplatila,“ prohlásil.

Nezbývá doufat, že nejde opět o planý poplach, kterých Takács v posledních letech zažil několik, a zdraví mu vydrží co nejdéle. Pro Teplice jde o pozitivní signál. Severočeši, které intenzivně trápí zranění už druhou sezonu v kuse, měli proti Sigmě jen jednoho oficiálního maroda. Kromě Takácse se vrátil třeba i Abdallah Gning a Pavel Svatek.