Hapal: Šok... Ale vynikající výkon a úžasný zápas! Munksgaard se mi líbí

Jasně, v Ďolíčku po obědě padlo šest gólů a drama to bylo až do konce. Ale hornické derby ve Vítkovicích bavilo možná ještě víc! Devět tisíc diváků vidělo výborný výkon dominantního Baníku i zápletku, když Karvinou dostal do vedení už po čtvrthodině Vallo. Hrál se oboustranně tuze atraktivní fotbal, který rozsekl až v závěru Ewerton. A to ještě Brazilec neproměnil penaltu. „Když půjde příště, já ani hráči mu balon z ruky určitě nevezmeme,“ usmíval se trenér Pavel Hapal. Králem Slezska je po výhře 2:1 Ostrava.

Ale byly to nervy, viďte?

„Šokový zápas... Ale výborné utkání. Musím vyzvednout kvalitu soupeře, ale i z naší strany to byl vynikající výkon. Po výborném vstupu jsme inkasovali z jediného brejku, který soupeř měl. Pak jsme měli skvělý vstup do druhého poločasu, během pěti minut jsme ho mohli otočit, ale nedali jsme penaltu, což byl pro mužstvo další šok. Vyrovnali jsme, v závěru měl soupeř obrovskou šanci, kde nás podržel Markýz, takže další šok. Nakonec jsme ten zápas otočili druhým gólem a vyhráli. Kluky musím pochválit, protože hráli výborně po celých devadesát minut. Nebylo to jednoduché, ale takové vítězství se cení nejvíce. Za výkon týmu patří dík, lidi se bavili. Úžasný zápas.“

Nenapadaly vás černé myšlenky, když jste si stejně jako v Jablonci neproměňovali šance?

„Kdybych měl u sebe mikrofon a slyšeli jste mě, co jsem na střídačce všechno řekl… (smích) Ale jo, také jsem měl pocit, že je to zakleté, že to nemůžeme dát. Měli jsme 34 střel, to snad není ani v hokeji. Ale zase jen deset na bránu, takže jsme byli nepřesní. Ty situace se jistě daly řešit kvalitněji, což mě trochu mrzí. Ale máme na mnoha postech mladé mužstvo, chce to asi klidnější a rozvážnější řešení, kvalitnější dohrání. Někdy nejít do střely, ale spíše přihrát. Jindy zase naopak. Ale kluci si za obratem šli a zaslouženě to urvali. Asi by nebylo spravedlivé, kdyby to nedopadlo, ale je ve fotbale spravedlivé... Teď musíme zregenerovat, protože za čtyři dny hrajeme znovu.“

Ewerton a penalty – už je to zase téma.

„Dva góly z nich dal na Spartě, teď ne, ale to je fotbal. On to bere pořád, věří si, bohužel ji zahodil, nakonec však zápas rozhodl. Myslím si, že já ani nikdo z hráčů mu ten míč z ruky nevezmeme, když bude chtít jít penaltu kopat znovu.“

Dokážete si v současnosti lépe poradit s hlubším blokem soupeře než na startu sezony?

„My jsme měli dobré zápasy, které byly nahoru dolů. Ale po vypadnutí s Kodaní jsme vypadli i z role. Když dneska vidím kluky v tréninku i zápasech, jsme na tom skvěle běžecky. Velký počet hráčů se dostává do přechodů, v tom jsme silní a velmi dobří po fyzické stránce. Ano, byla tam sinusoida, trochu jsme spadli, výkonnost jsme neměli, ale znovu jsme ji nastartovali a hráči podávají kvalitní výkony. Co se týká zakončení, tak i v Jablonci jsme si vytvořili snad šest stoprocentních šancí. Teď jich také bylo spousta, ale děláme na tom a asi to chce víc klidu. Je to stresová situace a někdy to řešíme zbrkle, nepřesně. Důležité je, že ty střelecké pokusy máme. Navíc nás podržel Markýz, protože inkasovat na 1:2, asi bychom teď plakali.“

Součinnost vypadá celkově lépe.

„To má návaznost, kluci už jsou na sebe zvyklí. Jestli jste si všimli, někdy situace řeší z jednoho doteku, jindy ze dvou, není tam element obcházení, pokud to není před šestnáctkou. Ve středu hřiště si ale umíme situaci vytvořit tím, že hrajeme rychle a přesně, což není o nohách, ale o hlavě. O přemýšlení a realizaci.“

Klíčovým střídáním bylo nasazení Issy Fomby, jehož nahrávka došla k Ewertonovi.

„Těší mě to, ale když to trochu odkryju, bylo to zajímavé střídání. Chtěli jsme dát dolů Eweho, protože kulhal a v jedné situaci už to nedoplňoval. Nicméně ukazoval, že chce zůstat. Plné kecky toho měl Šíňas, tak jsme vyměnili jeho. Karviná měla o hráče méně, tak jsme se nebáli tam dát dalšího ofenzivního kluka. Už předtím tam šel jako druhý útočník Filip Kubala. Fombis šel na kraj a Ewe doprostřed. Je to štěstí, ale vytvořil situaci, obešel hráče a dal přihrávku pod sebe.“

Bude dostávat více prostoru?

„Každý z hráčů by si zasloužil víc prostoru, ale teď jsme se rozhodli nějak. Byli hráči, kteří sezonu začali, odehráli spoustu kvalitních zápasů, a teď se možná na hřiště nedostávají, ale je to o momentální formě. Extrémně do toho sahat je zbytečné.“

Další zápas vás čeká hned ve čtvrtek, navíc s nejlepším týmem ligy. Ale Slavia má náročnější program než vy, že?

„Musíme zregenerovat a nachystat se, protože to bude úplně jiný zápas, jiný šálek čaje. Slavia je první, výborně připravená, má skvělý a široký kádr, takže se musíme výborně připravit a uvidíme, co z toho vzejde. Pokud ale kluci budou takhle šlapat a půjdou si za tím, nikde není napsáno, že nemůžeme být úspěšní.“

Jaký byl terén?

„Na to, v jakém stavu byl na začátku sezony v létě, tak teď je podle mě dobrý. Tehdy jsme neměli problém jenom my. Samozřejmě je tam teď písek, to je logické. Takže při kopu do země písek vyletí, ale hřiště dobře postříkané, rychlé. Fajn. Myslím, že koncovku to neovlivňuje.“

Takže Slavia si nebude mít na co stěžovat?

„Myslím, že ne. Asi mají momentálně lepší terén, ale my jsme udělali všechno pro to, aby bylo hřiště co nejlepší. Už sem nechodíme ani trénovat jako dřív, protože je konec vegetace a chceme mít hřiště co nejlepší na zápas. Určitě nebudeme taktizovat, že bychom nechali třeba trávu vyšší nebo díry.“

Jak trenér přemýšlí o střídáních a změnách, když vidí, že mužstvo si vytváří šance, hra funguje, ale průběh je nepříznivý? Je složité najít balanc?

„Už v poločase jsme řešili, jestli něco nezměnit, ale kluci si vyhovovali, sedělo to. Byly tam akce, šance, tak jsme do toho sahat nechtěli. Hleděli jsme jen na unavenost hráčů. Šíňas si začal ukazovat, že toho má plné zuby. Ewe nesignalizoval, ale po jednom sprintu jsme si řekli, že toho má asi dost. Buchtič to samé, naběhal toho na lajně hrozně moc. Chtěli jsme to nechat co nejdéle. Nechci říct, že je nějaký běžecký rozdíl mezi Buchtičem, Ruskym a Jurym, ale Buchtič je velice silný v kombinaci.“

Jak jste uvažovali o složení obrany bez Emmanuela Uchenny?

„Ještě před zápasem jsme měli v hlavě to, abychom moc nerotovali. Takže jsme chtěli jen vyměnit kus za kus, to znamená Uchenna dolů a Chaly na pravou stranu. Pak jsme se ale rozhodli dát Fryďase doprava. Má to zažité, dokáže ofenzivu podpořit víc než Chaly. Toho jsme nakonec nechali v prostředku na soubojové věci, protože jsme věděli, že bude Karviná mít vysokého útočníka. Možná tam byly některé rychlostní náznaky těžší, ale zase ve vzduchu obstál. Myslím, že to rozhodnutí bylo dobré.“

Čekali jste podobnou osobku na Ewertona jako v létě?

„Chystali jsme se na to, čekali jsme, že Boháč bude hrát s Ewem. Nebylo to do puntíku jako v létě, ale věnoval se mu hodně. Ewe hodně odksakoval doleva, aby Boháč odkrýval střed hřiště. A tam jsme to chtěli využít Boulou, Rigem a Šínem. Karviná někdy hraje celoplošně jeden na jednoho. Čekali jsme, že Eweho bude někdo střežit. Ale taky jsme čekali, že možná někdo vyprovokuje Boháče, protože je to vznětlivý hráč. To se sice nestalo, ale jednou se to tam při standardce rukama trochu šermovalo.“

Mezi lavičkami taky?

„Mezi střídačkami ne. Znervóznilo nás akorát, když jeden z asistentů přišel až k nám a začal gestikulovat vůči rozhodčím. Emoce lítaly, proto jsme to chtěli hned vyřešit. Dostal žlutou kartu, jinak byl mezi lavičkami klid. Nebylo to nijak vyhrocené, spíš se to možná valilo na čtvrtého rozhodčího. Z naší strany však minimálně, spíš Karviná byla v tomto směru aktivnější. Na hřišti jsme ale čekali, že se v derby bude jiskřit. U soupeře je spousta kluků, kteří prošli Baníkem.“

Rotace na hrotu byla záměrná?

„Ano, chtěli jsme, aby se otevíraly prostory pro probíhající hráče. Proto si Šíňas i Ewe kolikrát přeběhli na druhou stranu. Při hře do plné obrany je to základ, potřebujete obranu trochu rozbít a znejistět. To se dařilo, proběhy taky. Markýz zakládal dobré útoky, Rigo mohl jednou převzít balon a jít sám na bránu. Škoda, že mu to odskočilo.“

Druhá liga skončila, máte plnou lavičku, je problém nevytíženost některých?„Je to těžké, ale příjemné, když máte většinu hráčů zdravých. V pátek hrálo přípravné utkání béčko, kde jsme se byli podívat. Budeme skládat mužstvo i pro béčko, dojde tam k hráčským změnám.“

A jak se vám jeví Alexander Munksgaard?

„Mně se teď začal líbit. Na začátku měl zranění kotníku, které ho limitovalo. Ale dostává se do toho, jezdí s námi na zápasy. Pravých obránců máme víc, je to pro ně trošku složitější. Víc sázíme na Buchtiče, Rusnáka, někdy Jurošku. Ale chceme být nachystaní na všechny varianty, ať už tříobráncový nebo čtyřobráncový systém. Budeme s ním pracovat, jeví se teď velice zajímavě.“