Fleišman se takhle nemůže chovat, štve Hyského. Chceme body z Letné!

Prohra se urodila i kvůli červené kartě Jiřího Fleišmana v 71. minutě. Pak už jste těžko odolávali tlaku...

„Na kluky jsme apelovali a pak dostane dvě žluté karty Jirka Fleišman, tedy nejzkušenější hráč... Hlavně druhá byla zbytečná. Když už jednu mám, nemůžu se takhle chovat. Byl to jeden z klíčových momentů zápasu, protože v deseti už není jednoduché tady hrát. Měli jsme ještě jednu velkou šanci Ayaosima, kdy jsme mohli výhru strhnout na naši stranu, ale potřebujeme větší kvalitu ve hře s míčem. Hodně jsme jich vyházeli, proto jsme nebyli tak nebezpeční, jak umíme. Naopak díky tomu byl Baník, který má výborný kádr s individuální kvalitou, v tlaku. Chválím hráče za bojovnost, ale ta by měla být automatická. Bez ní takhle velké – a výborné – zápasy nejde hrát.“

A taky bez disciplinovanosti, že?

„Hodně žlutých tam viselo ve vzduchu, proto jsme stahovali ze hry Boháče, který většinou bránil Ewertona a při standardkách Prekopa. To je provokatér, bylo to vzájemné. Kluci měli být opatrní, bohužel přišla druhá žlutá pro Jirku. První jsem ještě neviděl, druhou jsem viděl naživo. A neřekl bych, že byla přísná, spíš zbytečná. Jirka byl v souboji pozdě, neměl soupeře dohrávat. Dneska se za to žluté dávají, nemůže se to dělat.“

Prozradíte, jestli měl Boháč bránit Ewertona podobně jako v létě David Moses?

„Nebylo to jako v prvním utkání doma u nás, kde David hrál osobní obranu v momentě, kdy jsme neměli míč. Tentokrát jsme v obranné fázi chtěli, aby Sebastian chodil na pravého stopera. A v těch prostorech se potkával s Ewertonem. V Edenu jsme hráli osobní obranu, ale nebyla to dobrá zkušenost. Síla těchto soupeřů je velká, odvedou vás od správné organizace hry. Ale jinak si myslím, že taktika byla slušná. Baník se pak uchyloval jen k dlouhým nákopům Markoviče za obranu.“

A co prošlo, pochytal Jakub Lapeš. Ale rozehrávku mohl mít přesnější, sám o tom mluvil...

„Je to tak, jednoznačně. Co se týče gólmanského výkonu, střel, penalty, výběhů, podal výborný výkon. Ale v našem způsobu hry potřebujeme i přesnou výstavbu. V momentě, kdy soupeř takhle tlačí, potřebujete přesný a dobrý nákop. Ty bohužel chyběly. Pracujeme na tom, Kuba je dost sebekritický. Cítí, že mu to úplně nešlo, nebylo to na top levelu. Ale nechci, aby to vyznělo kriticky. Ohromně se zlepšil, je jistý, je to jeden z našich klíčových hráčů.“

Pomalu se jím stává i Kristián Vallo, jehož české prostředí moc nezná.

„U gólu ukázal, jak klidný je na míči. Jsem rád, že ho máme, že přišel na konci přestupnového období. Má parametry hrát ofenzivní fotbal, ale chci, aby byl ještě agresivnější a ještě víc se dostával do nebezpečných situací a zavíral zadní tyč. Ofenzivu má v krvi, stejně tak výbornou kopací techniku oběma nohama. Dozadu taky není špatný, umí uhrávat souboje na zemi, ještě potřebuje zlepšit hlavičkové souboje. Má výšku, parametry. Je třeba, aby byl odolnější v tréninkovém procesu a nevypadával z něj.“

Teď vás čeká Sparta, Plzeň a Bohemians – ostré testy, že?

„Musíme si zápas rychle rozebrat, dobře zregenerovat, jet na Spartu s tím, že chceme být lepší než v Ostravě. Jedeme si pro body jako do každého zápasu. Naposledy jsme vyhráli venku v Teplicích na konci srpna, čekáme dlouho. Bude to extrémně těžký zápas, ale věřím, že uhrajeme lepší výsledek než s Baníkem. Byla to pro nás velká zkušenost, kulisa, atmosféra... Hráči jsou vnímaví, posune je to, v budoucnu to prodají.“

David Moses už je zdravý?

„Moses je připravený, je s námi normálně v tréninkovém procesu, takže ano.“

A jak to vypadá s Botosem, který musel střídat?

„Musí na vyšetření, uvidíme až v pondělí. Doufám, že to nebude nic vážného, jen únava a křeč ze sprintu. Je to důležitý hráč. Klidný na míči, umí vytvořit ve finálních situacích kreativní řešení dobrou přihrávkou. Strašně bych mu přál, aby se trefil. Pro ještě větší sebevědomí mu gól chybí.“

Co teď chybí Filipu Vechetovi, který vypadl ze základní sestavy?

„Máme tři hroty, kromě Ezeha a Filipa ještě Viniciuse. Rozhodujeme se podle typologie zápasu, momentální formy. Lucky hrál s Pardubicemi skvělý zápas. Věděli jsme, že v Ostravě to bude o atletičnosti, podal z ofenzivních hráčů asi nejlepší výkon. Jsem s ním spokojený. Ale uvidíme, jak to poskládáme na Spartu.“