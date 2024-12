Po repre jsem sebevědomější. Slavia by z nás měla mít respekt, říká Boula

Vrátil jste se z reprezentačního srazu sebevědomější?

„Podvědomě asi jo. Je to odměna za týmovou i individuální práci. Když se pak člověk vrací do klubu, je trošku sebevědomější. Myslím, že je to na mně i trochu znát.“

Tak kdy půjdete na penaltu vy?

„Já? Asi ještě ne... (smích) Jsou tam i jiní exekutoři, kteří penalty v tréninku proměňují. Ale Ewe dal na Spartě dvě důležité penalty, vyhrál nám zápas. Teď jsme taky vyhráli, takže dobrý. Není to tak jednoduchá disciplína, jak to vypadá. I ve světě je vidět, že gólmani toho hodně pochytají.“

Jaký je stav trávníku?

„Hodně zapískovaný. Nechci se vymlouvat, nejsem žádný ostrostřelec, ale při své ráně před inkasovaným gólem jsem kopl do písku. Cítil jsem se docela blbě, protože jsme z toho dostali gól. Erik Prekop šel pak sám na bránu, vystřelil, vyletělo minimálně deset miligramů písku a ještě si u toho málem zlomil kotník... Je to těžké, ale teď už asi s trávou nic moc udělat nejde.“

Třeba to bude vaše výhoda proti Slavii, která je zvyklá hrát na lepších terénech...

„To ano, ale zase jsou zvyklí hrát intenzivně jeden na jednoho po celém hřišti. Budou jim vyhovovat soubojové věci.“

Po výhře na Spartě si můžete víc věřit, ne?

„Určitě, navíc hrajeme doma. Týmy z top trojky k nám nejezdí rády. Prohráli jsme sice s Plzní, ale myslím, že Slavia z nás bude mít respekt. Měla by.“