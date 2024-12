Vyladěná Viktoria, přívětivý los. Plzeň může jako jediná nahánět Slavii

V sezoně, kde je hlavní cenou vstupenka do Ligy mistrů, mělo jít o souboj dvou pražských gigantů. Předpokládalo se, že Plzeň bude jen přihlížet zápolení českých hegemonů posledních let zpovzdálí. Parta vedená Miroslavem Koubkem ale muchlá predikce do koše, letenský obhájce zabředl do těžké krize, naopak Viktoria trpělivě sbírá body. Aktuálně má jako jediná reálné šance nahánět suverénní Slavii. Do karet jí mimo jiné hraje i papírově snadnější los do konce podzimu. Osmibodová ztráta se může snadno zmenšit.