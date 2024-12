SESTŘIH: Sparta - Karviná 4:1. Návrat Birmančeviče, gólem přispěl k výhře

Schopnosti má, to se ví, také za něj Sparta poslala do Rumunska na 100 milionů. Dosud měl záblesky geniality, viz góly v derby nebo v Hradci Králové, jenže spíš jel dýchavičně.

Proti Karviné se ukázal Albion Rrahmani tak, jak Sparta potřebuje.

Byl produktivní a také velmi dobrý ve hře. Jeho střela placírkou je fantastická, utažená, proto ji používá i při pokusech z větší vzdálenosti. Slezany však trápil také v poli, dobře si seskakoval do kombinace, zakryl míče, kooperoval kupříkladu s Jaroslavem Zeleným. Viditelně mu sedl systém se dvěma útočníky.

„Musím ho pochválit, ale nahoru šli také další chlapci, nejen on,“ prohlásil trenér Lars Friis. „Dali jsme čtyři góly, kdybychom nebyli tak romantičtí, mohli jsme jich dát ještě více. Ale pro nás je nejdůležitější vítězství, které přišlo po takové době,“ doplnil.

Rrahmani s kolegou Ermalem Krasniqim v něm dostali slušnou podporu od středové řady. Letenským – samozřejmě – rovněž pomohl mírný úprk z ordinací. Lars Friis poslal do základní sestavy Jaroslava Zeleného i Asgera Sörensena, na lavici byl připraven bombarďák Veljko Birmančevič, jenž přišel na plochu po hodině hry.

Návrat Birmančeviče? Obrovská vzpruha. Sparta z toho ale ještě není venku Video se připravuje ...

Rrahmani z našlapanější jedenáctky těžil - a také jí velmi pomohl. Už ve 3. minutě přesně vystihl moment, kdy nahrát za obranu nabíhajícímu Lukáši Sadílkovi. Záložník pak po zemi propálil Jakuba Lapeše.

Kosovan však „zlobil“ i dál. Do jasné možnosti vyslal Krasniqiho, Lapeš byl lepší. Gólman nakonec zkrotil i Rrahmaniho první pokus z nějakých osmnácti metrů. Rána placírou před ním přitom nepříjemně skočila.

Sparťané valili, jenže deprese je na Letné prostě přítomná. Zaprvé dorazilo jen něco málo přes 10 tisíc diváků, což je nejnižší návštěva v sezoně. Zadruhé se hosté zvedli a vyrovnali, když míč do kapsy uklidil Martin Regáli. Nejistota domácích byl značná i pochopitelná. Vždyť v minulých týdnech opakovaně ztratili duely, v nichž vedli - s Olomoucí, Baníkem, Teplicemi i Duklou.

Tentokrát to bylo jinak. Nutno říct, že Friisovcům pomohla i klika. Do půli totiž dali dva góly, první se štěstím. Přímý kop v podání Qazima Laciho totiž hosté tečovali mimo Lapešův dosah. Spartě se ulevilo, což ještě podpořil Rrahmani. Jeho branka (opět placírkou) byla vymazlená.

„Dařil se nám i presink, nahoře jsme získávali hodně míčů, což se nám v poslední době nedařilo. K výhře vedlo několik faktorů, ale také styl soupeře. Nebylo tam tolik soubojů, naopak více volného prostoru,“ vykládal Friis.

V půli bylo prakticky jasno, i když Karviná také na Letné zaujala. Trenér Martin Hyský bedlivě sledoval celou rozcvičku Sparty, ale na projevu vlastního mančaftu nic neměnil. Zase působil velmi herně, pouštěl se do kombinace. Devatenáctiletý David Planka ve středu pole se nebojí hrát, není alibistický, prostě roste. Ale jsou tu i další zajímaví borci, kupříkladu Kristián Vallo, jenž měl velkou zásluhu na brance bílých.

„Spartě jsme pomohli. Dělali jsme hodně chyb i špatných rozhodnutí. Nezvládli jsme klíčový moment, kdy jsme vyrovnali. Měli jsme vydržet pět deset minut,“ láteřil hostující trenér Hyský. „Udělali jsme zbytečný faul, špatně jsme se chovali ve zdi,“ byl konkrétní. „Ale musím mužstvo pochválit, vidím progres. Hráli jsme tady s odvahou a já si toho cením,“ řekl naprosto trefně.

Na domácí to však nestačilo, hosty nakonec dorazil Birmančevič. První dvě šance zahodil, ale poté skóroval ostrou ranou. Je zpět.

Pro Spartu je to dobrá zvěst, stejně jako výsledek, Rrahmaniho výkon i sedající upravený systém se dvěma útočníky. „Do konce sezony to bude velký boj, ne hezký fotbal,“ odhadl kouč Friis. V sobotu přivítají Letenští Bohemians.