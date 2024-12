Nový Deli? Náhrada za Vitíka? Uchenna může být nejdražším stoperem Sparty

„Pouhých jedenáct zápasů v lize? Evropským skautům evidentně stačí i takhle malý vzorek. A nedivím se jim: Emmanuel Uchenna má potenciál na velkou kariéru,“ říká na adresu stopera Baníku v novém dílu pořadu iSkaut redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica. Skončí mladý obránce už v zimě v kádru Sparty, kde by mohl výhledově nahradit Martina Vitíka? „Technika, pohyb, orientace na hřišti – zaujala mě na něm hlavně konstruktivní rozehrávka, kterou má excelentní a potvrzují to i data. Může se z něj stát opravdu velký hráč,“ doplňuje Jiří Fejgl.

„Výstupní klauzule, která je údajně 2 miliony eur, by z něj zároveň udělala nejdražšího stopera v historii Sparty,“ upozorňují oba členové týmu Liga naruby. „Je to podobné jako s Ewertonem. Kdo přijde a dá tyhle peníze na stůl, tak může začít vyjednávat a Baník je bez šance. V éře Václava Brabce by to ale byl spolu s Letáčkem nejlepší obchod,“ říká Kvasnica.

Čím Uchenna připomíná Simona Deliho?

Jaké má ve hře nedostatky?

A v čem naopak dominuje už teď?

