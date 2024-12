Liga očima fanoušků: evropská kaňka Slavie, top zápas Baníku. A ten Vydra!

Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se Vložené kolo Chance Ligy je v plném proudu, ohlédněme se ale ještě za tím víkendovým. V Plzni jsou spokojeni, na vítězství v Evropské lize navázala Viktoria i na domácí půdě, kde zvládla otočit nepříznivý vývoj duelu s Jabloncem (3:2). To na Slavii zase evropským představením „sešívaných“ nemohou přijít na chuť. Co na výsledky říkají přiznivci klubů? Projděte si tradiční rubriku deníku Sport a webu iSport.cz - Liga očima fanoušků.

BOHEMIANS PRAHA 1905 Se Spartou uhraje body každý, takže... Rozhovor trenéra Veselého po zápase se Slováckem byl zcela vystihující: „Zkrátka jsme to doje*ali!" Bohemians vstřelili tři branky, měli soupeře na lopatě, a přesto odcházejí naprosto kyselí. Logicky. Zápas ztracený v posledních deseti minutách není příjemná věc, ale za mnohem větší komplikaci považuji ztrátu kapitána Lukáše Hůlky. Muže, který je naprosto stěžejní pro hru Bohemians, protože odehraje nadstandard na všech pozicích. Před dohrávkou proti Hradci se navíc vykartoval další stoper Vondra, a proto budou zelenobílí za nádherné podzimní atmosféry na blátě pod umělým osvětlením hrát s látanou obranou. Není to úplně něco nového, ale rozhodně to považuji za komplikaci. Všichni jsme vzhlíželi k sérii domácích zápasů a věřili, že vysoký bodový zisk může znamenat šanci pro jarní část bojovat o první šestku a vyhnout se naprosto nezajímavé nadstavbě, jakou jsme prožili loni. Zkrátka nezbývá nic jiného než soupeře přestřílet, se Spartou dneska uhraje body úplně každý. Po víkendu budeme moudřejší. Klokani bojují! Vít Lukeš. 32 let, živnostník SESTŘIH: Bohemians - Slovácko 3:3. Domácí kolaps, hosté v nastavení smazali ztrátu

BANÍK OSTRAVA Skvělá podívaná před výbornou kulisou Před zápasem s Karvinou všelijací odborníci tipovali remízu a vlastně nebyli daleko od pravdy. Ale od začátku… Postavení Baníku v tabulce, atraktivní hra, jeho forma a proti tomu omlazený tým soupeře, který pod trenérem Hyským sbírá body a hraje zajímavý fotbal – to vše slibovalo skvělou podívanou před tradičně výbornou baníkovskou kulisou. Prognózy se beze zbytku naplnily, možná i předčily očekávání, protože zápasu nechybělo nic – tempo, nasazení, kvalitní hra, góly i zápletka. Spočívala v tom, že Karviná vstřelila úvodní branku. Baník se ale pořád snažil soupeře přehrávat kombinačně, dobře presoval a dostával se také do šancí. Postupně jsme Karvinou mačkali víc a víc. Ewerton sice neproměnil penaltu, ale vyrovnání přišlo nedlouho poté, trefil se Prekop, který už tradičně celý zápas odmakal na jedničku. Po vyloučení „našeho" Flašky jsme pak šrouby utáhli ještě více a odměnou byl vítězný gól kapitána Eweho pár minut před koncem. Poslední minuty se odehrávaly před euforickým publikem. Držíme třetí místo před Spartou! Václav Dohnal. 33 let, projektant SESTŘIH: Baník - Karviná 2:1. Obrat v závěru zařídil Ewerton, Fleišman vyloučen

VIKTORIA PLZEŇ Vydra nám má pořád co dát! Týden a zase dvě výhry. V Evropské lize v Hamburku na stadionu duchů – návštěvu cca pět tisíc lidí na tomhle monstru nelze nazvat jinak – proti nejlepšímu ukrajinskému celku Dynamu Kyjev se počítá. Zatím to vypadá moc a moc dobře, zřejmě postoupíme, jen mě mrzí branka v naší síti. Teď nás čekají jiné kalibry, jenže my se nebojíme a kůži neprodáme lacino. Neděle – obrozený Pelta tým. A nestačil jsem se divit. Bác, 0:1. Potom skoro 0:2, na konci půle opravdu. Říkal jsem si: Bože, vystřídej tak tři čtyři hráče. Vždyť už prostě nemůžou. Trenér nás vyslyšel, na hřiště vtrhly čerstvé síly a Peltov dostal na budku. Ono za to polehávání po každém kontaktu si to zasloužili. Rozhodčí byl hotovej, VAR potřeboval i na to, aby zjistil, jestli nemá hnědo v trenýrkách. Kvapík pokračuje, ještě čtyři zápasy do konce podzimu. Jo, hráči jsou ždímáni až na dno. Vydržme, je to fakt hezký. I když to někdy bolí, jako v neděli. Jo a pochvala Vydrovi. Smůlu protrhl a ukazuje, že nám má pořád co dát. Čest královně Viktorce, celý VAR ať odnese čert! KOVI. 56 let, koordinátor distribuce SESTŘIH: Plzeň - Jablonec 3:2. Csaplárovka! Viktoria otočila za jedenáct minut

SLAVIA PRAHA Vyhněme se kaňce na sezoně Po porážce s Fenerbahce se Slavia dostala v ligové fázi EL do značně nepříjemné situace. Ve zbylých třech zápasech potřebuje dvakrát vyhrát, a přestože bude ve všech utkáních favoritem, žádný soupeř jistě nedá kůži zadarmo. Už příští týden proti Anderlechtu tak slávisté musí zvítězit. Rád bych viděl, aby do zápasu šli „sešívaní" v nejsilnější možné sestavě i za cenu toho, že předtím v Olomouci nebo poté v Teplicích bude muset hrát několik náhradníků. Vypadnutí z EL už po ligové fázi by bylo zbytečnou kaňkou na jinak zatím skvěle se vyvíjející sezoně. Výhra nad Libercem nebyla z nejpohlednějších a v závěru se musela mít Slavia na pozoru, hosté ale byli nebezpeční víc na začátku utkání než na jeho konci. Zdá se, že vrchol podzimní formy má tým již za sebou, a teď jde o to, zda i přes trošku horší výkony než před měsícem až dvěma dokáže v lize vítězit podobně jako v neděli. Radost mi udělal výkon Dominika Pecha. Neusnout na vavřínech a pokračovat v práci, ve vzduchu může být velká kariéra. Ondřej Kreml. 41 let, vědecký pracovník Větší intenzita Slavie než proti Fenerbahce. Liberec jde nahoru