Hradec má hrůzu, že přijde o Spáčila. Kometa ligy je na radaru mocných

V Hradci se klube na svět možná budoucí hvězda českého fotbalu. Karel Spáčil je tučně napsaný v poznámkovém bloku manažerů největších českých klubů. Pozorně je monitorován Slavií, místo by pro něj po odchodu Ladislava Krejčího měla určitě Sparta a také Plzeň, vzhledem k pokračujícímu omlazovacímu procesu, by kometu ligy brala všemi deseti. Jestliže skauti sledovali výkon stopera ve středu večer v Ďolíčku, museli si u jména jednadvacetiletého borce udělat několik vykřičníků. Byl totiž výtečný.

V Hradci budou v zimě čelit atakům největších zvířat ligy. Ve východočeském klubu mají oprávněnou obavu, že přijdou o stopera, kterého si před rokem sportovní ředitel Jiří Sabou vytáhl z Prostějova. Tehdy bral Spáčila jako absolutního „no name“ hráče. Po dvanácti měsících se ale klepe, aby o blonďatého nebojsu s výtečnou levačkou nepřišel.

„Nechci o tom moc mluvit. Doufám, že u nás na jaře bude,“ ošíval se na dotaz iSportu hradecký trenér David Horejš. „Ten kluk podává skvělé výkony, dostal se do jednadvacítky. V baráži s Belgií patřil ke klíčovým hráčům mužstva. Poctivě na sobě maká. Jsem rád, že mohu být u jeho progresu,“ dodal.

Proti Bohemians Spáčil předvedl kompletní portfolio svých dovedností. Ukázkovou orientaci v šestnáctce soupeře, to při brance na 2:0, kdy se odpoutal od strážce Valy a slabší pravou nohou zamířil neomylně do cíle. „Sám nevím, jak se mi to povedlo. Kluci říkali, že jsem to trefil halfvolejem. Musím se na to pořádně podívat,“ usmíval se při hodnocení jednoznačného triumfu 3:0.

Co dál je na něm výjimečné? Určitě přehled ve hře a náramná rozehrávka. Spáčil rád hraje dopředu, nebojí se zariskovat, posouvat hru chytrým způsobem směrem k bráně soupeře. Prostory před sebou vidí, míč mu od nohy neodskakuje, má ho pod kontrolou, i proto může hrát s hlavou neustále nahoře.

„Plusové na něm je, že je to stoper levák. Má všechny předpoklady být moderním obráncem. Je velice dobrý na míči, nezmatkuje, což je přesně to, co od stoperů chcete. Roste pro velké zápasy. V jednadvaceti letech je to komplexní hráč, přesto musí ještě některé věci zlepšit. To je jasné, ale určitě se bude posouvat dál,“ vysvětluje Horejš.

Mladý hradecký bek dostal kredit i od Jaroslava Veselého, kouče Bohemians a asistenta u reprezentačního áčka. Devadesát minut od lajny sledoval bravurní výkon benjamínka v kádru Východočechů. „Pro mě je velkým překvapením. Hradec umí takové hráče udělat. Nejde jen o něj, ale také o gólmana Zadražila. Připomíná mi způsobem hry a vzhledem Vencu Jemelku (stopera Plzně). Je v jednadvacítce, my v áčku ho máme na širším seznamu jmen. Uvidíme, jestli bude jeho povolání na pořadu dne už příští rok. Určitě patří mezi hráče, které sledujeme,“ přiznal.

Spáčil sílící zájem o svoji osobu nechává být. Soustředí se na práci v Hradci a na vlastní sportovní posun. „Já takové věci absolutně neřeším. Máme dvě kola do konce, co bude dál, to pro mě není téma. Jsem hlavně rád, že jsme na Bohemce vyhráli. První poločas byl jedním z nejlepších, co jsme v Hradci za mého působení odehráli. Celý tým podal skvělý výkon,“ odklonil dotazy na případnou zimní změnu působiště.

Po skončení podzimu však jistě bude vážným tématem v Praze i v Plzni, možná taky v Ostravě. Souboj o Karla Spáčila nabere na obrátkách.