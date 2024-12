SESTŘIH: Plzeň - Teplice 1:1. Šok v závěru! Skláři v deseti obrali Viktorii

Tepličtí obrali Viktorii o body počtvrté z posledních pěti vzájemných duelů. Severočeši čtyři kola po sobě neprohráli a upevnili si 13. místo v tabulce. Utkání bylo v původním zářijovém termínu odloženo kvůli povodním.

Viktoria začala náporem a v úvodní desetiminutovce si vypracovala tři velké příležitosti. Už po 41 sekundách skončilo Dwehovo zakončení ze vzduchu na břevně. O chvíli později Šulc protáhl Ludhu prudkou střelou zpoza vápna a po Vašulínově hlavičce zastoupil teplického gólmana na čáře záložník Bílek.

Hosté se postupně dostali do zápasu a v 27. minutě Gning donutil k prvnímu vážnějšímu zákroku i domácího brankáře Jedličku. Největší šanci měl v 35. minutě Šulc, jemuž se při dorážce ze tří metrů vrhnul Ludha pod nohy a vyrazil míč na břevno.

V závěru úvodního dějství se Kričfaluši v přerušené hře před obrannou standardní situací ohnal loktem po Dwehovi, zasáhl ho do obličeje a sudí Černý po zhlédnutí videa vytáhl červenou kartu. Mladý obránce či záložník české reprezentace do 21 let byl vyloučen poprvé v ligové kariéře.

Po změně stran hosté i v oslabení podnikali nebezpečné protiútoky a soupeře dlouho nepouštěli do šancí. V 52. minutě domácí podržel Jedlička, který po precizně sehraném brejku vychytal ve vyložené příležitosti střídajícího Cykala. Vzápětí po rohu teplický Gning hlavou jen těsně minul.

Západočeši přesilovku zužitkovali v 67. minutě. Dweh si zpracoval ve vápně od Souarého centr a i v tísni pohotově zakončil k tyči. Liberijský stoper potvrdil střeleckou formu, v posledních pěti soutěžních zápasech se prosadil potřetí. Rozhodl už ligový duel v Hradci Králové a trefil se i za reprezentaci proti Alžírsku.

Domácí se po gólu uklidnili a zbytek utkání se snažili kontrolovat. V závěru si ale počínali lehkovážně a těsný náskok navzdory přesilovce překvapivě ztratili. Už po vypršení tříminutového nastavení po dlouhém nákopu vyhrál Radosta hlavičkový souboj v pokutovém území a Cykalo v pádu protlačil míč přes Dweha za čáru. Ukrajinský univerzál dal v české lize druhý gól a navázal na zářijovou trefu proti Ostravě.

Severočeši v nejvyšší soutěži prohráli jediné z posledních pěti venkovních utkání a navázali na nečekanou remízu 1:1 ze Sparty. Zároveň napodobili závěr minulého duelu doma s Olomoucí. V sobotu vyhráli 1:0 gólem rovněž z poslední akce utkání. Viktoria v lize ztratila body po sérii tří vítězství.