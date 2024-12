Chramosta se blíží stovce: šerif a střelec, má boží dar. Slavil s maséry

V létě překonal další zranění, postupně se dostal do tempa. A teď sahá po významném milníku. Jan Chramosta, útočník Jablonce, přiskočil k vratům, přes která proklouzne do Klubu ligových kanonýrů. Rukou už se natahuje po klice, do vysněné stovky vstřelených gólů mu zbývají dva zásahy. „Rozhodně není náhoda, že se blíží takové metě,“ líčí Jakub Podaný, jeho bývalý parťák.

V květnu 2009 se fotil pro deník Sport jako šerif. Za opasek si strčil dva kolty, na hlavu posadil černý klobouk a kolem krku uvázal žlutý šátek. Šel z něj strach, a to Jan Chramosta byl mezi ligovými střelci ještě zelenáč. V nejvyšší české soutěži debutoval jako osmnáctiletý.

Přesto hned ukázal, kam v kariéře směřuje. V premiérové sezoně nasázel pět branek v devíti zápasech. Což je slušná bilance. A za dalších patnáct let, které postupně strávil v Mladé Boleslavi, Plzni, Bohemians a Jablonci, se dostal až na 98 gólů.

Naposledy ve středu se trefil dvakrát proti Českým Budějovicím, k tomu přihodil jednu asistenci při gólu Jakuba Martince. Jablonci tím pomohl k vysoké výhře 5:0, navíc se přiblížil vstupu do Klubu ligových kanonýrů. „Kdybych řekl, že na to nemyslím, lhal bych,“ utrousil Chramosta.

Když ve třicáté minutě povedenou střelou z hrany šestnáctky zapsal druhý gól v utkání, v hlavě si přepočítal, jak na tom vlastně je. Vyšlo mu, že do stovky scházejí ještě dva zápisy. „Ale nerozhazuje mě to. Dokud není hotovo, makám, jedu pořád dál. A potom budu chtít počet branek ještě navýšit,“ řekl viditelně spokojený útočník.

Byť v tomto ročníku naskočil proti suverénně poslednímu Dynamu teprve potřetí v základní sestavě. V létě se potýkal se zraněním, z něhož se definitivně vyhrabal na konci září. Zapsal i start za béčko, v prvním týmu naskočil do osmi ligových zápasů.

Navíc v říjnu oslavil už čtyřiatřicáté narozeniny. „Je stále dobrý v rozbíhání, nebojí se si jít pro balon i níž. Není to válečník, souboje nejsou úplně pro něj, ale dobře cítí hru, je kvalitní v kombinaci, odskočí si, sklepne míč na spoluhráče,“ řekl Jakub Podaný, bývalý ligový hráč.

Chramosta přesto v posledních dvou ligových zápasech s Baníkem (3:1) a Plzní (2:3) zaznamenal dohromady pouhé tři minuty na hřišti. „Byl zklamaný, že nebyl v základní sestavě. Ale šlo o typologicky jiná utkání. Bavil jsem se s ním o tom a řekl mu, že na Budějovice s ním počítám,“ vysvětlil trenér Luboš Kozel. „Vnímal, že tenhle zápas je pro něj velká šance. Mohl dát ještě víc gólů,“ přihodil.

Třetí trefu mu rozhodčí Vít Zaoral neuznal, útočník se ocitl v ofsajdu. „Už z reakce spoluhráčů jsem tušil, že jde o hraniční situaci,“ přiznal Chramosta. Ale poprvé se trefil z penalty. A když ji proměnil, pelášil směrem ke střídačce, kde se vrhl do náruče masérů.

„Kluci věděli, že budu hrát, proto mě hned nasázeli do sestavy ve Fantasy lize,“ usmíval se útočník, který ovšem internetovou hru od deníku Sport nehraje. „Měl bych to v hlavě, ovlivnilo by mě to na hřišti,“ poznamenal.

Díky bilanci 2+1 pomohl spoluhráčům a členům realizačního týmu k velkému počtu bodů. Chramosta má však před sebou mnohem podstatnější úkol – vstřelit další dva góly.

Za Jablonec jich zapsal už čtyřicet. K tomu připočtěme devětačtyřicet branek za Mladou Boleslav, šest za Bohemians a tři v dresu Plzně. Na 98 zásahů potřeboval 355 ligových utkání. Nejoblíbenějším soupeřem v lize jsou Teplice, kterým jich nasázel hned třináct.

„Má boží dar, protože ví přesně, kam brankář už nedosáhne. Nemusí zvolit ani razantní zakončení, stačí mu jen umístěná střela,“ uvedl Jakub Podaný, bývalý ligový hráč.

Vždyť Chramosta má v této sezoně brilantní statistiky. Za 313 odehraných minut se dostal k pěti střelám, všechny mířily na branku a z toho tři skončily gólem. „Honza je prostě střelec, jsme za něj rádi,“ přidal Kozel.

Další šanci by mohl dostat v sobotním domácím utkání proti pražské Dukle, kterou trénuje Petr Rada. S ním se před lety potkal v Jablonci. Pod zkušeným koučem plnil roli náhradníka, Jablonec sázel v útoku především na Martina Doležala. Proto Chramosta odešel na hostování do Bohemians.

Teď má šanci (nejen) Radovi ukázat, že právem patří do Klubu ligových kanonýrů.

Jan Chramosta Narozen: 12. října 1990 (34 let) v Praze Post: útočník Klub: Jablonec Kariéra: Mladá Boleslav (2009-2018), Plzeň (host., 2014-2015), Jablonec (2018-?), Bohemians (host., 2021-2022). Úspěchy: mistr české ligy 2014/15, dvojnásobný vítěz českého poháru (2011, 2016).