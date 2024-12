Trpišovský chválil: Baník má nejlepší přechod do útoku. Frydrych je chytrý

Jak se vítězství proti Baníku rodilo?

„Šichta, velká šichta. Máme tři body hlavně díky prvnímu poločasu, kdy se nám dařilo skálopevnou obranou držet domácí ofenzivní hráče a jejich akce na uzdě. Dobrým dostupováním jsme nepustili hru na naši polovinu, sami jsme měli šanci Schrancíkem. Pak jsme do gólu dohráli krásnou akci, což nám hrozně pomohlo. Baník se v prvních třiceti minutách při presinku zajišťoval ještě Boulou, ale potom už to bylo hodně o minisoubojích. Dobře jsme vstoupili do druhého poločasu, bohužel nám chyběl druhý gól z brejkových situací. Bylo jasné, že to povede k tradičnímu závěru.“

V Ostravě to na konci vždycky hodně lítá do vápna vzduchem, hraje se do poslední sekundy.

„Je to tady kdo s koho, hodně záleží, kam se balony odrazí. Hodně náročný zápas, věděli jsme, že si budeme muset sáhnout na absolutní strop. Ať už týmový nebo individuální. Možná tahle utkání nemají takovou fotbalovou kvalitu jako na začátku sezony, ale o to větší nároky kladou na všechny. Dnes obstála spousta hráčů na obou stranách, oba týmy by si za extrémní nasazení zasloužily body. Velká pochvala pro Baník. Před rokem jsem tady seděl a říkal, že jsou na dobré cestě. To se potvrdilo.“

Jdou nahoru, že?

„Kádr strašně zkvalitnili hráči do systému, který hrají. Zaslouženě jsou tam, kde jsou, a zaslouženě mají takové výsledky. Náš tým to odválčil a dal tam určitou fotbalovou kvalitu. Pak už to byla válka v obrovském nasazení od obou celků se spoustou skrumáží, soubojů. Někdy naši hráči strčili hlavu tam, kam by někdo nedal ani nohu. To nás odměnilo. Jsme za to šťastní, rád bych poděkoval i výjezďákům, všem fanouškům, kteří za námi ve čtvrtek dorazili.“

Prozradíte víc? Čím jste Baníku nedopřáli jedinou pořádnou šanci?

„Cítím z týmu fakt strašně velkou koncentraci. Kdybychom sem přijeli ve složení kádru z minulých sezon, možná jsme to nezvládli. Tým pracoval skvěle, byl koncentrovaný. Mám fakt velký respekt i k hráčům soupeře, někteří se mi moc líbí. Je to o tom nepustit je do tlaku. Hodně jsme přemýšleli, jaký zvolit způsob hry. Můžete si něco malovat, pak je to i o soupeři. Věděli jsme, že strašně důležitá bude defenziva. Prekop je vynikající hráč. Možná ne tak líbivý, ale strašně užitečný, nepříjemný. Pod ním Šín, Ewerton, za nimi ve fantastické fazoně Boula s Rigem... Kombinace, které jsou schopni zahrát z jedniček nebo dvojek do těch houpaček dolů, jsou skvělé. Mají nejlepší přechod do útoku. Kalkulovali jsme trošku s tím, že nebudou chtít chodit tolik za obranu, takže jsme to trošku riskli a chodili jsme vysoko a vytvářeli tlak. Pak už se tomu ke konci těžko čelí, s Tankem už jsme museli trošku couvnout. A dlouhé Uchennovy auty byly taky extrémní. Jsem rád, že se můžeme spolehnout na jednotlivé hráče. Dali do toho maximum. Opěrným bodem byla defenzivní práce.“

Zatápěl vám občas i Michal Frydrych.

„Nepřekvapuje mě to, protože jsme ho trénovali. A trošku jsme byli tehdy u jeho přerodu. Bylo mi líto, že odchází, protože to byl důležitý hráč i kluk do kabiny. Začal se zaměřovat na nějaké věci, které postupem času piloval. Když to sklouzne do takového závěru, útočníci jsou strážení, takže nejnebezpečnější hráči jsou stopeři. Proto potřebujete křídelníky, kteří jsou schopni se s nimi vrátit. Jsem šťastný, že se dal Frýďa po zdravotních problémech dohromady a vrátil se. Má velký přínos pro Baník, je silný i mentálně. Kdysi jsme se spolu, když před pěti lety odcházel, bavili. Říkal mi, že je škoda, že s tímhle nezačal dřív. Jsem rád, že v tom pokračuje. Defenzivu, hlavu, mentalitu měl vždycky skvělou, býval gólový. Je chytrý, takoví hráči vyspívají později, když zůstávají zdraví. Stejně jako Bořa, taky je komplexnější.“