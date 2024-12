Teplická sprcha v Plzni: zbytečná červená i euforie. Koubek: Hořký konec

Viktorii se ve čtvrtek nehrálo vůbec lehce, klíčovým plejerům v závěru náročného roku viditelně dochází energie. Po brance Sampsona Dweha, kterou připravili střídající Jiří Panoš a centrující Cheick Souaré, přesto domácí směřovali za důležitými třemi body.

Plzeň si jako favorit nepohlídala závěr, kdy po zmatcích ve vlastním vápně nechala z poslední akce utkání skórovat Cykala. Severočeská radost a emoce ovládly promrzlou Doosan Arenu, naopak favorit zabořil oči do trávníku.

„První poločas jsme do toho dobře vstoupili, měli jsme dát branku, dvě. Jenže nastřelujeme břevna, hosté to vykopávali z prázdné. Čas plynul a znervózněli jsme. Šli jsme do vedení, ale utkání nebylo pod kontrolou, Teplice se dostaly do hry. Museli jsme udělat změny a poslali jsme na hřiště méně zkušené hráče. Závěr jsme nezvládli,“ konstatoval domácí trenér Miroslav Koubek.

Plzni stejně jako v neděli s Jabloncem mohlo ke třem bodům pomoct rozhodnutí VAR. Dalibor Černý šel před koncem prvního poločasu k monitoru poté, co ho kolegové od videa správně upozornili na úder loktem. Kapitán Teplic Ondřej Kričfaluši v přerušené hře zcela zbytečně udeřil do obličeje před rozehráním plzeňské standardky Sampsona Dweha.

Následovala jasná červená. „Byl to tvrdý úder loktem, když rozhodčí šel k monitoru, věděl jsem, že to může být červená,“ řekl Dweh po utkání k jednomu z klíčových momentů zápasu.

Viktoria šla do přesilovky. Jenže dlouho nemohla bránícího soupeře odemknout. Už v prvním poločase dvakrát trefila břevno, při druhé Šulcově možnosti skvěle zasáhl brankář Richard Ludha.

Proti deseti hrála dlouho staticky a bez potřebného náboje. Když se konečně prosadil Dweh, Plzeň nedokázala zápas v klidu dohrát. Naopak si koledovala, až jí snaživý a bojovný soupeř zaslouženě potrestal. „To bylo mrzuté,“ zlobil se Koubek.

Teplice měly i v deseti velké možnosti z brejků. V pořadí desátý roh zkusil Lukáš Kalvach rozehrát na horní okraj vápna signálem. Přízemní balon vystihl Trubač a vyslal Severočechy do rychlého kontru. Střídající Cykalo byl sám před Jedličkou, plzeňský gólman ale střelu vyrazil a podržel svůj tým.

Stejný hráč se prosadil až v úplném závěru. Sudí Černý ještě kontroloval situaci s VAR centrálou, ale nakonec branku uznal a rovnou ukončil utkání. „V první půli jsme prohrávali všechny souboje, ve druhém se domácí prosadili. Pak jsme hráli vabank. Jsem strašně rád, tak, jak to kluci odmakali, byli za to odměněni,“ radoval se po utkání teplický kouč Zdenko Frťala.

Domácí končil zápas o poznání rozmrzelejší. „Tu závěrečnou minutu jsem si nechal už pustit, jak se to celé rodilo. Bylo tam několik nešťastných okamžiků, kdy jsme nedokázali udržet balon v přechodu do útoku. Pak to tam nakopli, následoval prohraný souboj. Měli jsme v tu chvíli moc hluboko zataženou obranu. To jsou taktické chyby, měli jsme se vysunout výš. Byla to taková závěrečná hektika. Měli jsme v tu chvíli hodně prostřídaný tým, je otázka, zda bychom to dokázali uhrát v nejzkušenější formaci. Byl to hořký konec,“ smutnil Koubek.