Hapal nechápal: Rouček? Každý zápas jiný metr. Douděra se teatrálně válel

Několikrát zmínil, že tentokrát to od Baníku, co se týče ofenzivy a kombinace, nebylo ono, protože nastoupil proti výbornému mužstvu. Zároveň ale ostravský kouč Pavel Hapal po porážce 0:1 se Slavií neuhýbal odpovědím, když došla řeč na výkon sudího Karla Roučka a sporné situace. „Komise rozhodčích by měla udělat nějakou osvětu pro všechny, i pro nás trenéry,“ navrhnul poté, co kapitán hostů Jan Bořil zahrál ve 101. minutě rukou ve vlastním vápně. Penalta pro Slezany se nekopala.

Nejdříve se zřejmě míč lehce otřel o Dioufovu ruku po hlavičce Jiřího Klímy a o sekundu později při odkopu trefil Štěpán Chaloupek ruku spoluhráče Jana Bořila. Baníkovci okamžitě vyrazili za hlavním rozhodčím Karlem Roučkem, daleko z lavičky vystřelil i realizační tým a náhradníci. Leč marně.

„Měli jsme tam situaci, která zaváněla rukou, ale to nechci hodnotit, protože pravidlům o ruce už snad nikdo ani nerozumí. Když hráč nastřelí ruku svému spoluhráči, tak to ruka není? Já nevím... Fakt nevím. Musím se na to pořádně podívat, protože při hlavičce Jirky Klímy se nám zdálo, že tam ruka byla už předtím. Musím se na to mrknout, ale nechci se vymlouvat,“ držel se trenér Pavel Hapal.

Jakmile však dostal dotaz na metr sudího Roučka, rozvykládal se. Nejdřív zeširoka. „Já to řeknu trošku jinak. Třeba Dorley dohrál bez karty, což je pro mě zajímavé, protože tam měl spoustu zákroků, a pokud si vzpomínám, stejný rozhodčí nám pískal v Jablonci, kde při prvním kontaktu udělil Uchennovi čtvrtou žlutou kartu. Dorley dohrával také se třemi kartami. Nechápu to. Zdá se mi, že při každém zápase má jiný metr, na což je těžké se připravit. Co vlastně daný rozhodčí pustí, a co ne. Nevím. Nejsem tu od jeho hodnocení, ale pak se mu ten zápas málem vymkl z rukou.“

Tématem bylo i chování slávistů Tomáše Chorého s Davidem Douděrou, kteří jsou pověstní tím, že situace přehrávají. Renomé si oba skvělí hráči a čeští reprezentanti bohužel kazí častými simulacemi. Umějí rozdat, ale horší je to s přijmutím.

„Pomezní se mi ještě během zápasu omluvil, že odmával Douděrovi faul, který neexistoval. Douděra věděl, že míč nebude mít, tak se teatrálně svalil na zem a rozhodčí mu to spolkl. Spíš se divím, že tady Chorý vůbec hrál za ten faul, který udělal těsně před koncem s Libercem, protože kopl hráče v přerušené hře do nohy a nakonec z toho pan Všetečka udělil dvě žluté karty. Tam ale měla být jasná červená! To jsou takové situace, nuance, které jsou horší než lepší. Ale je to jejich styl hry, Choras je takový, na druhé straně uhrál spoustu dobrých věcí, těžkých balonů,“ uvedl Hapal.

Sám fotbal hrál, pro leccos má pochopení. Ale některé věci se mu ve čtvrtek zdály za hranou. „Ve fotbale každý využívá pro sebe maximum, takže pak z toho vznikají tyto teatrální věci. Diouf byl faulovaný, ale nebylo to odpískáno, když ho snad Jirka Klíma dohrál. Pak leží mimo hřiště a najednou se začne kutálet dovnitř, aby se přerušila hra. Tak to je...“ pokračoval.

A vrcholem bylo i střídání přes celé hřiště. „Nevím, proč Zafeiris při střídání přechází přes celé hřiště. Přitom pravidla jsou jasná, měl jít druhou stranou. Navíc my tady máme atletickou dráhu, takže by se mu nemohlo nic stát. Hezky by si to obešel, ale místo toho protáhneme čas a dáme jim prostor. Ale nerad bych, aby to vyznělo, že se vymlouvám. Měli jsme být aktivnější, kvalitnější a možná bychom pak Slavii potrápili víc,“ uzavřel Hapal.