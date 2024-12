Pravděpodobné sestavy: Birmančevič v základu, Slavia s Prebslem i Pechem

Fotbalisté Sparty po ukončení čekání na výhru v sobotním 18. kole Chance Ligy nastupují proti Bohemians. Do základní sestavy klubu z Letné by se mohl vrátit Veljko Birmančevič. Olomouc proti Slavii zvítězila jen v jednom případě z posledních 17 vzájemných duelů. Hanákům by ale mohla pomoct možná absence Tomáše Chorého, který je v karetním ohrožení. Projděte si v článku pravděpodobné úvodní jedenáctky pro všechny zápasy, pro jejich zobrazení se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSport.cz.