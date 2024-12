Olomouc - Slavia 1:2. Zběsilý závěr i obrat skóre, trefili se Chorý a Provod

Fotbalisté Slavie v 18. kole první ligy zvítězili po obratu v závěru v Olomouci 2:1. Hanáky poslal po půlhodině do vedení svým premiérovým gólem v nejvyšší soutěži do vedení Jakub Elbel, mezi 79. a 81. minutou ale otočili stav střídající Tomáš Chorý a Lukáš Provod.

Slavia zvítězila popáté z posledních šesti vzájemných duelů. Pražané jako jediní stále drží neporazitelnost v nejvyšší soutěži, v lize neprohráli už 25 utkání za sebou. V čele tabulky mají nadále desetibodový náskok na druhou Plzeň. Olomouc z posledních tří kol uhrála jen jednu remízu a klesla na deváté místo tabulky.

Úvodní čtvrthodina nabídla většinou jen hru kolem středového kruhu, poté však Slavia měla hned tři velké šance v rámci jediné minuty. Nejdříve hlavičkoval na zadní tyči Lingr, jehož pokus vytáhl brankář Koutný na roh. Po rohovém kopu si na další centr z pravé strany naskočil nejvýše Chytil, který trefil vzdálenější tyč. Od tyče se míč odrazil k dorážejícímu Holešovi a slávistický stoper zblízka zamířil jen do břevna.

Po půlhodině hry se z ojedinělé šance nečekaně dostala do vedení Sigma. Zorvanův centr z přímého volného kopu z pravé strany dostal do sítě důrazný Elbel. Čtyřiadvacetiletý obránce si ve třetím ligovém zápase připsal první branku.

Olomouci vlil gól krev do žil a k pokusu z větší vzdálenosti se pak odhodlal Fiala, Kinský tentokrát bez problému zasáhl. Slavia sice dostala ještě v prvním poločase míč několikrát nebezpečně do vápna soupeře, k výraznějšímu zakončení či větší šanci to však nevedlo.

Na začátku druhého poločasu měla blízko ke druhé brance Sigma, jenže Navrátilovu hlavičku na poslední chvíli vytáhl skvělým zákrokem na brankové čáře Kinský. O chvíli později pak gólman Pražanů zasáhl také proti hlavičce Mikulenky, kterou by jinak na zadní tyči mohl dorážet Navrátil. Olomouc se nečekaně dostávala do šancí, střídající Muritala si po rychlém protiútoku zaběhl za obranu hostů, jenže sám před Kinským branku minul.

Nevyužité možnosti Hanáků Slavia potrestala v 79. minutě, kdy si míč ve vápně domácích našel střídající Chorý a poslal ho nechytatelně ke vzdálenější tyči. Český reprezentant se prosadil posedmé v ligové sezoně.

O dvě minuty později navíc favorit dokonal rychlý obrat zápasu. Na pravé straně se k míči dostal Schranz, který poslal do vápna prudký centr a další střídající hráč Provod ve skluzu rozjásal slávistickými fanoušky zaplněnou severní tribunu Androva stadionu. Pražany vyrazily na Hanou podpořit zhruba čtyři tisícovky příznivců. Závěr utkání už si hosté zkušeně pohlídali a v lize popáté za sebou zvítězili.