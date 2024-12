Birma a Rrahmani poprvé sami na hrotu. Brutální rychlost, řekl stoper Kadlec

Po šesti týdnech v základní sestavě Sparty, vůbec poprvé v životě na hrotu pouze ve dvojici s Albionem Rrahmanim. Plnohodnotný návrat Veljka Birmančeviče na ligový trávník po třicetiminutovce proti Karviné, kterou okořenil gólem a dalšími nebezpečnými akcemi, byl hlavním tématem utkání 18. kola Chance Ligy s Bohemians (1:0). Jak srbsko-kosovská spolupráce fungovala? „Věděli o osobě, pouze chyběly drobnosti. Určitě se to zlepší, hráli dobře,“ chválil útočníky trenér Lars Friis.

Ano, věděli o sobě, to bylo zřejmé. Za šedesát společných minut na hřišti napočítal server iSport.cz osm akcí, kdy Veljko Birmančevič záměrně kooperoval s Albionem Rrahmanim. Někdy nadrilovaně, někdy intuitivně.

„Bylo to u nás při odhadování sestavy tak pade na pade, jestli Birmančevič nastoupí v základu. Mohl jít do hry i v průběhu jako minule. Rrahmaniho jsme čekali, přečetli jsme systém dobře, čekali jsme, že budou pokračovat jako s Karvinou. Žádné překvapení. Birmančeviče jsme chtěli zdvojovat, mít k němu přitaženého jednoho záložníka. Abychom byli kompaktní, kdyby někoho obešel. Aby tam nebyly kapsy, které Sparta vyhledává,“ popisoval taktiku na útočníky domácích trenér Bohemians Jaroslav Veselý.

Resumé je takové, že si mezi sebou vyměnili jen čtyři přesné přihrávky, ale hlavně: neprosadili se. Ani Srb, ani Kosovan. Spartu zachránil až střídající Markus Solbakken.

Je třeba upřímně zmínit, že by potřebovali kvalitnější podporu. Letenští opět nastoupili v rozestavení 3-5-2, ale že by to právě balkánským útočníkům vyhovovalo, se říci nedá.

Svědčí o tom fakt, že všechny nebezpečné situace, či alespoň jejich náznaky, si mezi sebou během hodiny hry vypracovali sami. Kreativní průnikovky od středopolařů? Nic. Progresivní pokusy od stoperů mezi řady? Rovněž nic.

„Albion je jedinečný v tom, jak drží balon, jak se dostává do zakončení. Chodí si pro míč hluboko, umí ho výborně převzít. Birma má zase skvělé náběhy, hraje ve vysoké intenzitě. Jsme rádi, že je máme. Ještě se tolik nenašli, chybějí automatismy, ale je to logické, protože trénujeme jen mezi zápasy a tento systém praktikujeme krátce. Ale líbili se mi minule i Krasniqi s Rrahmanim a víme, čeho je schopný Victor Olatunji,“ vysvětloval kouč Sparty Lars Friis.

Jejich nejvýraznější akce přišla v 59. minutě, kdy Rrahmani nasadil housle Antonínu Křapkovi a skrytou „citovkou“ poslal Birmančeviče přímo před brankáře Tomáše Frühwalda. V pádu však mířil levačkou vedle a o pár sekund už přenechal místo Olatunjimu.

Tleskalo se, ale všichni cítili, že šlo vytěžit více.

Rrahmani se chytil za hlavu, a ne poprvé. Už v první půli sbíral odražené balony a z druhého doteku je rychle posílal mezi stopery „klokanů“ právě na Srba. Ve dvou případech však byly pasy o malinko delší, než bylo třeba. Hosté si poradili.

Také Birmančevič parťákovi vytvořil šanci, pěknou souhru na jeden dotyk předvedli ve 29. minutě, kdy zkušenější kolega patičkou přistrčil míč Rrahmanimu na hranici vápna. Jeden z nejlepších hráčů zápasů se ovšem ukvapil, místo vylepšení pozice posunutím balonu na levačku jej silnější nohou špatně trefil. Sjel mu z nártu a z dobré příležitosti nebylo nic.

To platilo i pro dvě situace na začátku, kdy Birma automaticky naslepo hledal Rrahmaniho, ale pokaždé byly přihrávky odvráceny. I díky dobrému výkonu v lize dvaadvacetiletého debutanta Matěje Kadlece. „Spíš jsem se setkával s Rrahmanim. Musím říct, že s ním byly souboje takové, jaké jsem čekal. Ale Birmančevič? Když zapnul a natáhnul první tři kroky, bylo to brutální. Kolikrát tam vběhl mezi nás tak rychle, že jsme si na sebe s Vondrysem na sebe nestihli ani křiknout. To bylo nejtěžší,“ popisoval stoper.