Další příděl, ale Straku naštval VAR: Tohle byl ofsajd, za tím si stojím!

Už jste si inkriminovaný moment prohlížel?

„Jsem přesvědčený o tom, že tohle byl ofsajd! Říkejte mi, co chcete a víte proč? Všude ve světě mají kalibrovanou elektronickou čáru. U nás ji nastavujeme ručně. Nezlobte se na mne, nějaké dva centimetry… Tohle byl jasný ofsajd, za tím si stojím, ať mě mají rádi, nebo ne. Tak to zkrátka je. A víceméně tenhle gól rozhodl. Tam byla ta otočka. Naše tyčka, pak přišla tahle situace.“

Přes jednoznačný výsledek první půle patřila herně k tomu lepšímu, co Dynamo na podzim předvádělo. Souhlasíte?

„Taková prohra bolí. Když si přečtete výsledek, tak je to hodně kruté, říkáte si, že to byla jednoznačná záležitost. Nebyla. Hodinu jsme hráli dobrý zápas, byli jsme blízko ke kýženému gólu, který by nám moc pomohl hlavně po psychické stránce. Bohužel se stal opak, zase nás skosila standardní situace, stejně jako v Jablonci, což je strašná škoda. Musíme to řešit a nějakým způsobem změnit.“

Finální fáze stále postrádá přímočarost, lepší rozhodnutí, důraz…

„Absolutně. To jsou ty obrovské zkušenosti, co má třeba Marek Matějovský, to jsme dneska sami viděli. To je otázka rozhodování, otázka řešení, otázka předfinálové a finálové přihrávky. V první půli jsme měli jsme super věci, chyběl tomu však větší důraz. To nás ale doprovází celou podzimní sezonu. Byli jsme ve většině domácích utkání dominantní a hráli velice dobře.“

Je smršť inkasovaných gólů výsledkem křehkého sebevědomí současného kádru?

„Psychická schránka je křehká, po gólu jsme se sesypali. Moc bych si přál, abychom šli do vedení. Byli jsme tomu blízko už v první poločase. Kdyby byl Marcel Čermák důraznější v jednom souboji, kde zbytečně uhýbal a šel od toho, tak jsme mohli jít sami dva na gólmana. To jsou klíčové momenty, ale nestalo se a pak přijdou chyby, dezorientace v šestnáctce. Budeme pokračovat dál, aby se to příště změnilo.“

Je patrné, že směrem k jarní sezoně musí kádr projít změnami a pokusit se získat zkušenější hráče. Vnímáte to stejně?

„Jsem rád, že dáváme šanci našim hráčům a budu to dělat dál. Protože až se obouchají, tak budou mega, o tom jsem přesvědčený, mají k tomu všechny předpoklady. Na druhou stranu bychom potřebovali velikou zkušenost v určitých situacích. Na jaro musíme zapracovat na tom, abychom zkvalitnili kádr. Dal jsem šanci hráčům z B-týmu, ti čapli šanci za pačesy. Když jsem přicházel, tak Čoudek seděl na lavičce, Brabce, Nováka, Krcha, Maška či Háka nikdo neznal. Dneska jsou to kluci, kteří pomalinku získávají ostruhy. Ale potřebujeme tam kluka, který jim dá tu zkušenost, usměrní je a nastartuje. Uděláme vše pro to, aby se nám to podařilo.“

Výsledky se stále nedostavují, máte dál chuť s týmem dál pracovat?

„Mne tohle nezlomí. Ve své kariéře jsem dost zkušený, vím, co mám dělat, byl jsem v mnohem horších situacích. Mrzí mne to vůči fanouškům, vůči všem v Dynamu, vůči veřejnosti. Byť diváků tu moc nebylo, ale malinko ocenili, že kluci makali, co to dá. Bohužel labilita výkonů je nestabilní, na tom musíme pracovat. Potřebujeme kluky, kteří tým uklidní a dají týmu kvalitu, svoji kvalitu, ta nám chybí.“

Zmiňovaný Marek Matějovský rozhodl zápas coby střídající hráč třemi góly. V takovém věku a pořád na hřišti vyučuje. To je obdivuhodné, co říkáte?

„Mára je megaborec. Góly dal, protože jsme mu to umožnili, ale dal je i s obrovskou dávkou štěstí. Byl to skvělý borec, je to skvělý borec a jeden z nejlepších středních záložníků, které jsme měli. Je úžasné, jak čte hru, jak dokáže rozlišit krátkou a dlouhou přihrávku, jak to zpomalí nebo zrychlí. To je přesně to, co bychom potřebovali. Klobouk dolů před ním. Po zápase jsem mu říkal, proč nezůstal na lavičce sedět? Bylo by to pro nás jednodušší. Tak jsme se tomu společně zasmáli. Oceňuji jeho kvality, je to skvělý borec, skvělý kluk a příklad pro ostatní.“