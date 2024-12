Fenomén „Martijaški“: kterého ze stoperů Jablonce zpeněží Pelta v zimě?

Srbský elegán s ledovým klidem – a vedle něj gólový český tvrďák a hecíř. Stoperské duo Nemanja Tekijaški a Jakub Martinec je základním stavebním kamenem báječné jablonecké sezony; oběma se věnuje i nový díl pořadu iSkaut. „Na oba také kouká ostravský Baník. Jeden z nich se podle mě stane náhradou za Emmanuela Uchennu, který je na cestě do Sparty,“ domnívá se redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica. „Tekijaškiho sebevědomí je neuvěřitelné, defenzivní práci zvládá neskutečně. U Martince mě pro změnu baví jeho živelnost, na hřišti je to zvíře,“ popisuje rozdíly mezi oběma obránci jeho kolega Jiří Fejgl. Roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu >>>

Který z nich má Baníku blíž? „Martinec je pro Peltu větší poklad, on obecně nechce v Česku prodávat kamkoliv jinam než do Sparty nebo do Slavie,“ naznačuje Kvasnica: „Ale pokud jde o třeba o Spartu, tak jsem přesvědčen, že on i Tekijaški mají větší kvalitu, než někteří současní stopeři Friisova týmu, třeba Ross,“ dodává.

Jaké jsou jejich silné stránky a slabiny Martince a Tekijaškiho?

Koho připomínají?

A který má větší cenu?

