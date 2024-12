Třetí africký jackpot Baníku. Uchenna trumfne slávisty. Kdo by mohl odejít?

Majitel Baníku Václav Brabec zamířil spokojeně do kabiny, kde týmu poděkoval za výhru 3:1 nad Slováckem, za podzim, za celý úspěšný rok 2024. Je co slavit, fotbalová Ostrava se ziskem 36 bodů etablovala mezi tuzemskou špičkou a na jaře hodlá prohánět Plzeň se Spartou. Akorát u toho už nebude nigerijský stoper Emmanuel Uchenna, jehož čeká pikantní transfer na Letnou. „Přeji mu to, ale bude to mít těžké. Už několikrát se stalo, že to tam hráči nezvládli,“ řekl trenér Pavel Hapal. Roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu >>>