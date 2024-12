„S“ před zimní pauzou: Friisova žádost i tlak na sudí. A kde je starý Lingr?

Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se Oba týmy inkasovaly jako první. Zatímco Sparta proti Jablonci (2:1) zareagovala a výsledek otočila, Slavia si s Teplicemi (0:1) připsala první porážku v této ligové sezoně. Mezi dvěma pražskými celky se poté zmenšil rozestup v tabulce, aktuálně je od sebe dělí třináct bodů. Co „S“ ukázala v podzimním epilogu?

Friis prosil: Dejte to do článků Když se Friis loučil s novináři a opouštěl tiskové centrum, mohl zaslechnout, že Slavia v zápase s Teplicemi inkasovala. Nic neřekl, pokračoval dál. Chvíli před tím si však pochvaloval, jak jeho tým zareagoval na obdržený gól a otočil skóre s Jabloncem. „Viděl jsem zase sparťanského ducha, a hlavně emoce. I když jsme nehráli celý zápas krásně, ve výsledku jsme podali dobrý výkon,“ pochvaloval si Friis, jehož tým zapsal po Karviné a Bohemians třetí ligovou výhru po sobě. K ní si pomohl gólem po standardní situaci, který zaznamenal Albion Rrahmani. „Hráli jsme s týmem, který má nejlepší standardní situace v české lize. A my jsme z nich jeden vstřelili a žádný nedostali. Byl bych rád, kdybyste to dostali do vašich textů,“ reagoval Friis s úsměvem na otázku ohledně bránění standardních situací. Sparťané z nich dostali pět gólů v posledních devíti utkáních. SESTŘIH: Sparta - Jablonec 2:1. Šlágr kola pro Letenské, rozhodl Olatunji Video se připravuje ...

Tlak na rozhodčí. Co Solbakken? Oba trenéři na sebe v prvním poločase neustále štěkali, vyměňovali si názory. Občas se do toho pustili i další členové realizačních týmů. „Myslím, že byli dost nervózní, museli, navíc prohrávali, takže vytvářeli tlak na rozhodčího. Ale musím říct, že to bylo v rámci normálních pravidel,“ poznamenal Luboš Kozel, kouč Jablonce. Největší vzruch nastal pravděpodobně v šestatřicáté minutě po zákroku sparťana Markuse Solbakkena, který odehrál celý zápas, na stopera Hurtada. Norský středopolař si dal balon před vápnem hostů daleko od nohy a ve snaze situaci zachránit šel do souboje podrážkou napřed. Z televizních záběrů se zdá, že kolíky lehce přejel po Hurtadově nártu. „Myslím, že v některých jiných utkáních by to byla červená. Ale to je tak všechno, co k tomu můžu říct,“ podotkl Kozel. „Ze záznamu jsem to ještě neviděl. Ke kontaktu došlo, ale nešel jsem do toho s žádným úmyslem,“ líčil Solbakken. „V ten moment jsem vážně neviděl, že bych měl být vyloučen,“ doplnil muž, jenž i přes další zákroky dohrál bez žluté karty. Vyhrocený první poločas zápasu mezi Spartou a Jabloncem • Foto Pavel Mazáč/Sport

Rrahmaniho zranění Když se trenér Friis baví o počtu zraněných hráčů, vždycky podotkne: „Ale nestěžuju si, není to omluva.“ Přesto Sparta na podzim přišla o klíčové hráče jako Birmančevič (už je v plném zápřahu), Haraslín nebo Preciado. A na letenské marodce je neustále rušno, stejně jako po zápase s Jabloncem. Albion Rrahmani, kosovský reprezentant, se po hodině hry skácel k zemi a chytl se za stehno. Nemohl pokračovat, nahradil ho Victor Olatunji. „Zdá se, že má nějaké svalové zranění. Ale nemohu říct víc. Dostal kopanec a nemohl pokračovat, nevím v tuhle chvíli, jak dlouho bude pryč,“ poznamenal Friis. Do zápasu s Jabloncem pak nemohl vůbec využít čtveřici hráčů Elias Cobbaut, Matěj Ryneš, Martin Vitík a Tomáš Wiesner. Byť všichni z nich ve středu naskočili v základní sestavě proti Feyenoordu (2:4). „Nejsou zranění, jde jen o nachlazení. Věřím, že všichni budou po Vánocích k dispozici,“ prozradil Friis. Útočník Sparty Albion Rrahmani musel v utkání proti Jablonci kvůli zranění střídat • Foto Pavel Mazáč/Sport

Kde je starý Lingr? Ofenzivní zmar Trpišovského party v Teplicích se nedá hodit na jednoho muže, má na něm podíl celý tým. Přesto je ale jméno Ondřeje Lingra nejvýraznějším selháním ve slávistických řadách. Nedařilo se Mojmíru Chytilovi, ten ale během podzimu vstřelil množství důležitých gólů. Daniel Fila byl zase v základní sestavě poprvé od července. Letní posila za 55 milionů korun moc omluv nemá. Lingrovi se nedá upřít snaha, maká, sbírá odražené balony. Ale jeho největší přínos pro Slavii vždy spočíval v práci v boxu a střelbě důležitých branek. Podzim po svém návratu do Edenu končí s ligovou bilancí 1+1, což se rozhodně dá považovat za zklamání. „Zná náš herní systém i kluky,“ vyhlašoval v létě Trpišovský hlavní výhodu záložníkova návratu. Ale Lingr měl na výtečném ligovém podzimu Slavie minimální podíl. Kdo by to před čtyřmi měsíci čekal? SESTŘIH: Teplice - Slavia 1:0. Lídr tabulky poprvé padnul. Na startu druhé půle výhru domácím vystřelil Trubač Video se připravuje ...