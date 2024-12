Koubek: Už mě zase vyhazujete? O plánu s Durosinmim i náskoku Slavie

Máte radost z pohodlné výhry na konci podzimu?

„Určitě. Hlavním bodem naší přípravy na zápas bylo v žádném případě nedopustit nějakou blamáž, podcenění soupeře. Znali jsme také výsledek Slavie z Teplic (1:0), to nám motivaci určitě zvýšilo. Kluci k zápasu přistoupili velice správně, nerozhodila nás ani první branka soupeře. Ukázali jsme, s úctou k našemu soupeři, větší herní vyspělost.“

Proč jste udělal čtyři změny v sestavě oproti čtvrtečnímu zápasu s Manchesterem United?

„Určitě to mělo souvislost s enormním výdejem energie, s běžeckou analýzou některých hráčů. Jak už jsem říkal - sledujeme data, proto jsme se ke změnám rozhodli.“

Jan Kopic vstřelil hattrick. Vylepšil si v týmu pozici, když v posledním období příliš nenastupoval?

„Jeho pozice je silná, víme, že je to stále kvalitní hráč. Máme na některých postech menší konkurenci, ale zrovna na krajích hřiště je velká. Hrají tam Cadu, Havel, pak Kopic, můžou tam nastupovat Souaré, Mosquera i Erik Jirka. Na nějaký čas ze sestavy vypadl, souviselo to i s typologií soupeřů a podobně. Ale pozici neztratil.“

V létě mu končí smlouva. Budete pro její prodloužení?

„Já žádného hráče určitě nevyháním.“

Na podzim jste pouze třikrát prohráli. Jste s výsledky a výkony týmu spokojený?

„Určitě. Už na předsezonní tiskové konferenci jsem řekl, že mužstvo se od minulé sezony neoslabilo, většina zůstala pohromadě. Markovič nahradil Hranáče, místo Chorého dostali prostor jiní hráči: Daniel Vašulín, Matěj Vydra - tomu se otevřel prostor a vzal to správně za své. Přišel také Prince Adu. Ofenziva se tím pádem výrazně neoslabila, na dalších pozicích jsme se udrželi pohromadě. Věřil jsem, že budeme silní a můžeme dělat dobré výsledky. Naše tři porážky - jedna se Slavií, druhá s United. Mrzet nás nejvíc může akorát ta na Slovácku.“

Neštvou vás spíš domácí remízy s Boleslaví a Teplicemi?

„Nikdy nevyhrajete všechno, to se potvrdilo dneska u Slavie. Boleslav je účastník evropských pohárů, Teplice obraly všechny nejlepší celky. Je to nepříjemné mužstvo, my jsme navíc proti nim měli kopec smůly, dostali gól na 1:1 v poslední vteřině. To se stává, je to fotbal, každý utrpí někdy ztrátu, to je normální.“

Zapojí se do lednové přípravy naplno Rafiu Durosinmi?

„Má za sebou pověstných devět měsíců pauzy, které bývají po podobných operacích kolen, to mu končí kolem Vánoc. Už poměrně dlouho trénuje, nabírá kondici, jen ještě není v žádném herním kontaktu, to zatím nedělá. Ale střelba, vedení míče, přihrávky, v tom už je několik týdnů v provozu.

Čekají ho ještě nějaká vyšetření, ale pokud mu lékaři dají zelenou, půjde postupně do soubojové složky. Je předpoklad, že bude k dispozici v lednu a zapojí se. Ve Španělsku budeme na soustředění v dobrých klimatických podmínkách, to je pro něj jedině dobře. Jsem optimista. Návrat osobní formy je jiné téma, když jste mimo rok a čtvrt, ani za měsíc nemáte zpět ideální sportovní formu. Bude následovat postupné začlenění do zápasů, správná minutáž. Ale vypadá dobře, chci být optimistický.“

Těšíte se na vánoční pauzu? Náročný podzimní program musí být vyčerpávající i pro trenéra, někteří vaši hráči ale říkali, že by klidně pokračovali bez přestávky v zápasech dál.

„Tenhle půlrok byl velký záběr. Jak ještě přibyly zápasy v Evropě, mimo reprezentační pauzy jsme jeli prakticky nonstop anglické týdny. Všechno je to na přípravu velice náročné. Tohle, že kluci říkali? Vidíte, jak jsme trénovaní, to jsem ani nevěděl. Já si tedy rád odpočinu. Tak na čtrnáct dní chci od fotbalu vypnout, vyčistit si hlavu. Celý podzim byl náročný i studiem soupeřů. V rychlém sledu musíte sledovat hodiny, možná desítky hodin videa soupeřů. K tomu děláte analýzy vlastních zápasů. Já rád chodím na procházky, ale už asi měsíc a půl jsem nebyl. Teď jsem jenom v bytě a tady na stadionu nebo na cestách s týmem.“

Jak vnímáte sedmibodový náskok první Slavie?

„Koukám jistě i pod sebe. Směrem nahoru vždycky pošilháváme, ale víme, jak byla Slavia na podzim suverénní, pořád má obrovský náskok. Reálně je to v našem případě spíš dívání pod sebe v tabulce (na Spartu, Baník).“

Na závěr se musím ještě zeptat – po sezoně vám končí smlouva, kdy se chcete s vedením rozhodnout, zda budete ještě pokračovat ve spolupráci?

„Už mě zase vyhazujete?“ (úsměv)

Ne, takhle jsem to nemyslel…

„Jsem starý, někde je to stigma, lidé si v některých zemích neváží stáří. Ale abych odpověděl – vůbec o tom teď nepřemýšlím, s vedením klubu nemáme žádné diskuse na toto téma. Opravdu.“