Úkoly pro Friise: změny i vize do budoucna. Proč ve Spartě zůstává?

Jede dál, i když se ve druhé půli podzimu sesunul se Spartou z boje o titul a z omámení Ligou mistrů do šedi. To se však stalo i slovutnému Pepu Guardiolovi a nikoho nenapadne, že by měl zmizet z Manchesteru City… Rovněž Lars Friis setrvá na místě, také na jaře bude trénovat letenský tým. Jaké jsou důvody rozhodnutí sportovního ředitele Tomáše Rosického a co by měl kouč provést?