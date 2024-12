Janotka: Kaprain je naděje. Kliment se léčí, Sigma chce Filu, Sejka i Daňka

V Olomouci je rušno. Sigma se podle očekávání rozhodla upřednostnit indikativní nabídku společnosti Kaprain, za kterou kromě miliardáře Karla Pražáka stojí i lidé ze současného vedení moravského klubu. „Potřebujeme silného partnera, ale já osobně to moc neřeším,“ říká trenér Tomáš Janotka. Co naopak řeší, je posílení kádru. Hanáci (stejně jako například Liberec, Teplice nebo Hradec Králové) cílí na útočné duo Václav Sejk, Daniel Fila a rádi by zpátky na Andrově stadionu přivítali odchovance Kryštofa Daňka. Dobře vypadá i zdravotní stav Jana Klimenta.

Začněme tím nejčerstvějším. Výbor spolku SK Olomouc Sigma MŽ, tedy většinového akcionáře, se v úterý rozhodl akceptovat indikativní nabídku skupiny Kaprain. Co to znamená pro trenéra A-týmu? Třeba získáte pocit, že vás čeká lepší zima, co se týče kvalitního posílení...

„Já můžu mít pocit, jaký chci, ale pak jsou fakta. Až mi někdo řekne, že si můžu koupit, koho chci za tyhle peníze, tak fajn. Ale tak to zatím není. (úsměv) Beru to jako naději, světýlko, které pro realizák, fanoušky i klub znamená, že se můžeme někam posunout. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale věřím, že to dopadne, protože Sigma potřebuje silného partnera. Byl bych jenom rád, kdybychom se v rámci přestupů nemuseli ohlížet třeba jen na hráče s končícími smlouvami nebo z nižších soutěží. Chceme totiž apelovat na to, abychom přitáhli hráče, kteří nám okamžitě pomůžou v základní sestavě, popřípadě s nějakým potenciálem.“

Lze tedy výhledově vrátit Sigmě evropské ambice? Cílit třeba na čtvrtou příčku?

„Taková ambice by tady měla být vždycky. Každý hráč, trenér, fanoušek, sportovní ředitel by měl mít vysoké ambice, ale zároveň reálné. Ty vámi zmíněné by měly být dlouhodobé. My asi nejsme klub, který je schopen aktuálně konkurovat Spartě, Slavii nebo Plzni. Podívejte se na kádry, rozpočty a možnosti. Historie olomouckého klubu je však jasná. Fanoušci jsou nároční, což je dobré. Nicméně spojit pohárové ambice se začleňováním odchovanců? Nevím, jestli je to úplně možné. Budeme potřebovat čas, aktuálně není tým schopen bojovat o top čtyři v tabulce. Musíme být teď vděční za to, kde jsme.“

Znám oba typy koučů. Ty, kteří neustále řeší, co se děje v kancelářích, i ty, kterým je to úplně jedno a soustředí se jen na svůj tým. Vy patříte do které kategorie?

„Asi jsem něco mezi. Moc se o to nestarám, protože to nerozhodnu ani neovlivním. Z tohoto pohledu mě to nechává ledově klidným. Starám se o to, abych dělal nejlíp svou práci. Zbytek jde mimo mě, cifry ani nabídky neřeším. Vy možná víte více než já.“

Ani v kabině mezi hráči toto téma nerezonovalo na podzim?

„Vůbec. Hned na prvním setkání jsme si řekli, že budeme řešit jen sportovní stránku, kterou můžeme ovlivnit. Chtěli jsme být připraveni na soutěž. Kluci se po tom asi taky moc nepídí, maximálně si něco přečtou.“

Jaký je stav Jana Klimenta, o kterém jste informovali, že bude mimo do konce sezony?

„Jsme rádi, že živíme nějakou míru naděje. Sezona by pro něj nemusela být u konce. Pokud se všechno bude vyvíjet, mohl by začít přípravu v průběhu ledna. Spadl nám balvan ze srdce, snad se to povede, protože rána pro tým – gólová, kvalitativní i zkušenostní – to byla veliká.“

Jan Navrátil v Mladé Boleslavi řekl, že doufá v Klimentův návrat už na přípravu. Může tedy stihnout už úvod jara?

„Šance je. Když jsme jeli do Teplic, měl Honza problémy v oblasti kotníku a šlachy nad ním. Udělali jsme dobré rozhodnutí, že jsme ho vůbec nedali do zápasu, protože doktoři nám řekli, že by sice možná kotník přežil, ale mohl si urvat koleno. Prioritou bylo jednoznačně zdraví hráče, kterého vnímáme jako náš klenot. Diagnóza byla ruptura šlachy nad kotníkem, řešila se operace, kde by rekonvalescence zabrala třeba šest měsíců. Ale svitla naděje, že šlacha není v tak špatném stavu, jak to na první pohled vypadalo. Proto vznikl tak extrémní rozdíl v době rekonvalescence a diagnóze. Nebude se to řešit operativně, ale konzervativně. Pokud bude tělo na přeléčení zánětu reagovat dobře, v průběhu ledna ho máme zpátky. Chceme být optimističtí, ale nejsme stroje. Každé tělo reaguje jinak a někdy do toho doktoři nevidí, přestože všechna vyšetření udělají správně.“

A co Lukáš Juliš?

„Má zoperovanou chrupavku. U návratu bude záležet na tom, jak koleno zareaguje na zátěž. Vidíme to na přelom února, spíš března.“

Antonín Růsek je na tom ještě hůř?

„Tonda je v plném tréninkovém procesu, z hlediska kvality a techniky není vůbec žádný problém. Jeho nerv byl tak moc drážděný, že ještě nedošlo k úplné regeneraci a přenosu, propojení do reakčních schopností. Jsme na jeho devadesáti procentech, pořád potřebuje čas. Na tréninku ukazuje nesmírnou kvalitu, akorát tam ještě není taková dynamika. Byli bychom rádi, kdyby se v přípravě zapojil do zápasů s béčkem. Osahal by si to tam a viděli bychom, jak bude tělo reagovat.“

Říkáte, že dynamika není dle představ. A soubojovost?

„To zjistíme až v zápasech, potřebujeme ho dostat do praxe. Na podzim měl dennodenní režim, ať už individuální, týmový nebo kombinovaný. Má to nějaký vývoj. Všichni jsme si přáli, ať je návrat rychlejší, ale doktoři nás ujistili, že to není vůbec nic neobvyklého. Regenerace nervu je jeden rok a víc, záda nejsou sranda. Pozvolný progres tam je, věřím, že jdeme správným procesem.“

Proto sháníte útočníka.

„Je to pro nás priorita, protože to není závislé na tom, jestli bude Klímič zdravý nebo ne. Můžou hrát i spolu, navíc chceme být zároveň krytí, pokud by se to nemělo vyvíjet dobře. Jednoznačně cílíme na post útočníka nebo ofenzivního hráče.“

Líbili by se vám Daniel Fila a Václav Sejk?

„Samozřejmě líbili, máme na ně zaměřenou pozornost. Ale asi nejsme jediní, že?“ (úsměv)

Bohužel pro vás nejste.

„Takže na nás je, abychom je přesvědčili a dokázali jim nabídnout to, co možná jiné kluby ne. To znamená minutáž před Eurem. Určitě jsme mimo jiné s těmito hráči v kontaktu.“

Oba jsou dost rozdílní, přemýšlel jste o tom, který z nich by se hodil do vašeho způsobu hry více?

„Jo, jsou rozdílní. Jejich přednosti by měl trenér využít v konkrétním způsobu hry. Jsme čtvrtí nejlepší z hlediska presinkové aktivity a intenzity, do čehož by oba zapadli. Sejk je divočák a my chceme hráče s emocemi. I za cenu toho, že vám třeba rozkopou kabinu, když to řeknu blbě. (úsměv) To mi ale nevadí, chci v týmu zdravě nasrané hráče. Fila má obrovský potenciál, má dobrý akční rádius, je komplexní. Jejich zápal, ambice a potenciál by nám jednoznačně prospěly. Bylo by to přínosné pro obě strany, jsme jim schopni garantovat větší vytížení než Sparta nebo Slavia. Ale je to i o nich samotných, nejsem naivní a nemyslím si, že by kolem nich kroužily i jiné kluby. A taky nevím, jestli jsme schopni sáhnout si třeba na hostování s opcí.“

Nechci vám brát iluze, ale spíš asi nejste...

„Vím, že když jde někdo na hostování ze Sparty nebo Slavie, opce bývá třeba dva nebo tři miliony eur.“

No právě, to je ono.

„Ještě nevíme, jaká ta nabídka (od Kaprain) bude... (smích) Můžeme se tomu smát, že bude ve smlouvě opce třeba na pět milionů eur. Ale nikdy nevíte, co se může stát. Je dobré to tam mít. Pak je otázkou konkrétní situace, jestli to využijete, nebo ne. Klubu i stranám dává opce dobrou možnost rozhodnout se, zda spolupracovat dál, nebo jít někam jinam.“

Ovlivnilo by minutáž, kdyby dorazili bez opce? To znamená, že byste je třeba hrál nebo naopak na úkor kmenových?

„Důležité je najít balanc. Jako trenér byste byl vždycky sám proti sobě, pokud byste nepostavil to nejsilnější. Já jsem zastáncem toho, že i Zorvana s Pokorným využijeme, přestože jim končí v létě smlouvy. Samozřejmě kdybychom byli někde v prostřední skupině, o nic už bychom nehráli a zbývaly do konce tři zápasy, dává mi smysl vyzkoušet někoho mladšího. Ale pokud to bude možné, chci vždycky využívat všechny hráče s aktuálně platnou smlouvou. Máte-li někoho na hostování, stejně ho platíte. Neřeším, odkud je, kdo má jakou smlouvu. Chceme být úspěšní.“

Uvažujete i o Kryštofu Daňkovi?

„Je to hráč, kterého bychom určitě rádi uvítali. Naprosto přirozeně a rychle by tady mezi kluky zapadl, protože s nimi hrál. Je to náš odchovanec, kvalitní hráč. Nepochybuju o tom, že by ho zase nechtěla celá liga.“ (úsměv)

O návrat Pavla Zifčáka však nestojíte, když je nabízen Vyškovu.

„Aktuálně to pro nás není jméno, které by se mělo v zimě vrátit.“

Po gólmanech už se nebudete poohlížet?

„Některé inkasované góly byly možná zapříčiněné nezkušeností a především velkými individuálními chybami, nebyla to otázka organizace nebo systémovosti. Víme o tom, ale spíš míříme výš, směrem do zálohy a útoku. Pokud by se naskytl příchod kvalitního levého beka, líbilo se nám to. Když ne, budeme pracovat s hráči, které máme. Na pravé straně to není téma. A u gólmanů pojedeme v trendu z léta, rozhodli jsme se pro Stoppena s Koutným. Je na nich, kdo si v přípravě řekne o pozici číslo jedna. Abychom šli po brankářské jedničce odjinud, muselo by to být nějaké terno nebo za extrémně výhodných podmínek pro klub. Dohodli jsme se jinak, není to pro nás priorita.“

A udržet Jakuba Pokorného s Filipem Zorvanem je priorita? Už jste to nakousl.

„Přivážeme je tady k židli... (smích) Ne, oba jednají o své budoucnosti. Řeší se prodloužení smlouvy, ale neskrývají touhu zkusit si zahraniční angažmá. A my to respektujeme, protože jestli něco chcete, tak hladové a ambiciózní hráče, kteří se chtějí posouvat. Když se s nimi bavím, říkám jim, ať nabídka hlavně dává smysl. Mají jasný motiv změnit prostředí, nicméně oba vědí, že uděláme maximum pro to, abychom je tady udrželi.“

Jste si vědom toho, že i na vás osobně už budou kladeny vyšší nároky? Teď jste ještě hodně těžili z energického mládí, nečitelnosti, vámi zmíněného presinku, produktivity Klimenta, kreativity Zorvana, standardek... Ale tohle všechno už soupeři znají, což pro vás není prča.

„Liga není vůbec prča. (úsměv) Nemáte žádnou jistotu bodů, musíte se důsledně připravovat na každého. Je třeba si vážit každého získaného bodu, protože obměna byla fakt velikánská. Díváme se, s jakými hráči a kde chceme být za půl roku, za rok, za dva. Sledujeme béčko i devatenáctku. Naším úkolem je neusnout na vavřínech, jaro bude sakra náročné. Viděli jsme, jak na nás soupeři reagovali, jaké slabiny se snažili hledat. Je jasné, že posouvat se musí nejen hráči, ale i my. Potřebujeme do způsobu hry dostávat nové věci, abychom byli nečitelní a přišli v průběhu utkání s nějakou reakcí. Vnímám, že jsme v procesu, který bude mít opět nějaké porodní bolesti. Ale jdeme správným směrem.“