Opory Plzně na konci smlouvy: mentoři pro béčko, kapitán do ciziny?

Plzeň musí v zimní pauze vyřešit budoucnost hned osmi hráčů, kterým v létě končí smlouvy. Jde o zajímavá jména. Mimo jiné o dlouholeté opory Lukáše Hejdu, Lukáše Kalvacha a Jana Kopice. Hlavní debaty o prodloužení kontraktu probíhají tradičně během zimního soustředění, Viktoria odjíždí na začátku ledna do španělského Benidormu. Sport zjišťoval situaci ohledně hráčů s končícím kontraktem.

Klíčová postava Plzně, lídr, kapitán. Dokončuje v klubu šestou sezonu, v týmu má silnou pozici, od svého příchodu z Olomouce patří neustále do základní sestavy. Není jisté, zda v Plzni zůstane, rozhodne se v následujících týdnech a měsících. Zatím o nové smlouvě nejedná. Ve hře je i varianta, že od léta zkusí angažmá v zahraničí.

29 let, záložník

Skvělým podzimem si výrazně vylepšil pozici v klubu, kam přišel jako velká posila z Anglie před dvěma lety. Obě strany mají zájem se dohodnout na prodloužení spolupráce. Roli bude hrát i to, jak Vydra naskočí do jara, případně zda se objeví i jiné nabídky, třeba ze zahraničí.

32 let, útočník

Na konci podzimu se v Karviné dočkal vytouženého 300. ligového startu. Počítal s tím, že už nebude stabilním členem základní jedenáctky, na podzim i kvůli zranění skoro nehrál. V klubu si i přes slabé vytížení svého kapitána velmi váží a chystají pro něj novou smlouvu. Plzeň chce na jaře s béčkem postoupit do druhé ligy, Hejda by mladému týmu mohl v budoucnu pomáhat na hřišti a rozvíjet mladé talenty. V Plzni je s rodinou usazený, ligu už nejspíš jinam hrát nepůjde.

34 let, obránce

27 let, záložník

Během podzimu vypadl ze základu, řešil i osobní záležitosti. Sezonu završil hattrickem proti Budějovicím, pořád si v týmu i u trenérů drží dobrou pozici. V klubu chce pokračovat, možná se postupně dostane do podobné role, jaká je plánována s Hejdou.

34 let, záložník

27 let, záložník

Pod trenérem Koubkem přijal roli střídajícího žolíka, podzim odehrál s minimálním vytížením. Určitě by rád vyšší minutáž. Hráč je v Česku usazený, pokud přijde zajímavá nabídka, může přijmout i jiné ligové angažmá.

34 let, záložník

Jan Sýkora

30 let, záložník

Velký smolař. Pauzíruje už od dubnového zápasu v Karviné, kde si znovu poranil koleno a musel na operaci. Poctivě rehabilituje, v poslední době už pravidelně chodí do kabiny, žije s týmem. Návrat na hřiště ale v brzké době není v plánu, s novým kontraktem i cestou do bývalé formy to u něj bude hodně složité.