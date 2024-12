Změny na Letné: koho Sparta sleduje a odejdou hvězdy? Vrací se odchovanec

Dva důležití muži použili hodně ostré slovo. Sportovní ředitel Tomáš Rosický i místopředseda představenstva František Čupr se ke konci podzimu vyjádřili jasně: Kádr potřebuje řez. Po dvou titulech a průniku do Ligy mistrů totiž přišel pád střemhlav až do bodu, kdy je prakticky ztracena obhajoba ligového titulu. Špatná defenziva, neúderná jednotka na druhé straně hřiště, opory bez energie a drajvu. Je třeba zasáhnout. Deník Sport naznačuje, co by se mohlo na Letné dít. Už jisté jsou podle redakčních informací návraty dvou hráčů z hostování. Roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu >>>

Byla by to bomba první kategorie. Během posledních dvou dnů vylétly zvěsti, že by se do Prahy mohl vrátit Vladimír Coufal. Jenže ne do Slavie, odkud odešel do Premier League, nýbrž do Sparty.

Ve West Hamu United nemá vytížení, hodně se mu nelíbí výše stávajícího kontraktu. To jsou argumenty, které by mohly mluvit pro šokující dohodu.

Jsou tu však i další. WHU Coufala nyní potřebuje, na postech beků má sníženou zastupitelnost. Jeho konkurent Aaron Wan-Bissaka musel v posledním utkání v Bournemouthu naskočit nalevo. Proto se dostalo na Coufala. S Angličanem navíc nepanuje v klubu totální spokojenost, to český internacionál je záruka spolehlivosti.

Navíc je tu jeden silný faktor.