Šebrle: Na Instagramu si buduju svou značku. Odchod z Dukly nevylučuje

Už od svých devíti je Štěpán Šebrle v Dukle a za áčko začal nastupovat, když mu bylo 18 let. V minulé sezoně se výrazně podílel na postupu týmu do Chance ligy a místo v základní sestavě si udržel i v nejvyšší soutěži. V případě dobré nabídky si nyní dokáže představit, že by zaměstnavatele změnil: „Pokud by o mě někdo projevil zájem a Dukla by mě chtěla prodat, tak se nebudu bránit, ale teď jsem tady a jsem tu rád,“ řekl syn olympijského vítěze v exkluzivním rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz.

Kromě fotbalu je Štěpán Šebrle hodně aktivní na sociální síti Instagram, kde mladým sportovcům ukazuje prostředí profesionálního fotbalu a radí jim, jak se zlepšovat. V některých zábavných videích se pak objevuje společně se svým otcem Romanem, olympijským vítězem v desetiboji z roku 2004.

Na Instagramu se snažíte radit mladým sportovcům a máte už přes 30 tisíc sledujících. Proč jste s tím začal?

„Nápad přišel minulý rok, kdy mě napadlo, že kromě Honzy Mejdra tohle v Česku nikdo nedělá. Chtěl jsem si začít budovat svou vlastní značku, motivovat mladé kluky a ukazovat jim zákulisí světa profesionálního fotbalu.“

A baví vás to?

„Určitě mě to baví. Hlavně mi dělá radost, když mi pak mladí kluci napíšou, že se zlepšili. To je jedna z věcí, která mě na tom baví.“

Píše vám tam hodně lidí?

„Není to každý den, ale občas se najdou kluci nebo holky, co se mi ozvou.“

Co vám píšou nejčastěji? Chválí vás nebo chtějí třeba nějaké rady?

„Obojí. Nejčastěji mi píšou, že jsou rádi za věci, co přidávám na Instagram ze zákulisí. Pak mi často píšou i o různé rady, ale tam bohužel často nejsem schopný odpovědět.“

Jaké rady chtějí?

„Jak zlepšit fyzičku, jak být lepší obránce nebo útočník. Všechno se to motá kolem sportu a hlavně fotbalu.“

Stává se vám, že by vám někdo psal taky negativní věci, třeba nadávky a tak?

„To se mi moc nestává. Mám hodně mladé osazenstvo, většinou 13–18 let, takže nadávky nebo urážky tam nebývají. U videí s tátou se občas najdou i hateři.“

Co vám třeba napíšou?

„Jednou nám třeba někdo napsal ‚namyšlený kreténi‘.“

Takže na hatery nejvíc zabírají videa s vaším tátou?

„Divil jsem se tomu, ale je to tak. Ještě je to třeba u příspěvků, kde třeba ukazuju techniku střelby, tak se mi v komentářích objeví: ‚Proč to takhle