Nové tváře v Plzni: drzý bojovník i chytře ulovená podzimní kometa

Vedení Viktorie klasicky nelení, i vzhledem k lednovým zápasům v Evropské lize potřebuje mít soupisku na jaro hotovou rychle. První zimní posilou je Merchas Doski ze Slovácka. Reprezentantovi Iráku v létě končila smlouva, tudíž Viktoria získala hráče za zajímavou cenu pohybující se pod půl milionem eur (12,5 milionu korun).

„Jde o velký krok v mé kariéře. Můj cíl je být s Viktorkou úspěšný, jak jen to jde. Dosahovat co nejlepších výsledků a udělám pro to maximum,“ vyřkl Doski krátce poté, co zapózoval v plzeňském dresu. „Slibujeme si od něj zvýšení konkurence na levé straně hřiště i přínos dalších zajímavých prvků pro naši hru jako je agresivita a intenzita,“ dodal sportovní ředitel Viktorie Daniel Kolář.

Doski přichází zkvalitnit levou plzeňskou stranu, kde nastupují Cheick Souaré, Cadu nebo Milan Havel. Vzhledem k pravděpodobnému odchodu