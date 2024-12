Júsuf: V Česku se cítím jako doma. Ve Slavii jsem nedostal pořádnou šanci

V české fotbalové lize hraje už svou šestou sezonu. Po štacích ve Slavii, Liberci a Mladé Boleslavi se nyní Júsuf vrátil zpátky do Bohemians, kde jeho evropská cesta začala. Největší úspěchy zažil ale ve druhém vršovickém klubu, kde si zahrál i v Lize mistrů. Z individuálního pohledu ovšem působení v Edenu příliš úspěšné nebylo. „Svou příležitost jsem nevyužil úplně dobře, ale nabral jsem tam spoustu zkušeností a určitě přestupu nelituju. Získal jsem s klubem dva tituly a jeden pohár. Nepovedlo se mi tam ale úplně ukázat, co ve mně je. Souviselo to také s tím, že jsem tam nedostal tolik šancí,“ vzpomíná aktuálně jediný Bahrajnec hrající v Evropě v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz.

Přestup Júsufa do Bohemians v létě 2018 se zrodil extrémně narychlo. Během letního soustředění bahrajnské reprezentace v Česku se vytáhlý útočník dohodl s „klokany“, přičemž první jednání a podpis smlouvy dělilo jen pár dní. O šest let později rodák z Manáma opět obléká zeleno-bílý dres, oženil se s Češkou a má s ní ročního syna. Dokáže si tak představit, že v tuzemsku zůstane i po ukončení aktivní kariéry. „Od začátku se tu cítím dobře. Líbí se mi tady a mám tu i rodinu. Nejlepší by bylo trávit léto tady a zimu v Bahrajnu,“ popisuje svůj život v Česku.

Na Vánoce letíte za rodinou do Bahrajnu. Co po příjezdu uděláte jako první?

„Půjdu okamžitě na pláž a užiju si moře a teplé počasí. Teď je u nás nějakých 23 stupňů, což je skvělé. Letos to pro mě bude trochu jiné, protože poletím i se synem a budu se muset víc zaměřit i na nějaké aktivity pro děti. Těším se také na to, že uvidím svoje rodiče, prarodiče a kamarády.“

Takže se domů těšíte opravdu hodně?

„Ano. Na podzim jsem do Bahrajnu nejezdil na reprezentační přestávky, takže jsem doma nebyl poměrně dlouho. Obvykle jsem tam na podzim kvůli reprezentaci skoro každý měsíc.“

Když jste před šesti lety přišel do Česka, tak jste v rozhovoru pro deník Sport říkal, že se vaší mamince úplně nelíbilo, že jste se přestěhoval do Evropy. Už se s tím srovnala?

„Ano, už je s tím v pohodě. V naší kultuře rodiče chtějí mít svoje děti co nejvíc nablízku. A podobně je to vlastně na celém Blízkém východě. Moje maminka to měla stejně, ale teď už je klidnější, protože tady mám svoji rodinu. Maminka za mnou jednou nebo dvakrát za rok přiletí do Česka a líbí se jí tady, takže je za mě šťastná.“

Zmiňujete, že tady máte rodinu. Vaše manželka je Češka?

„Ano, moje manželka je Češka, takže náš syn je taky napůl Čech.“

Už byste tedy Česko nazval svým druhým domovem?

„Určitě. Od začátku se tu cítím dobře. Strávil jsem i jeden rok v Jakartě, ale hned za rok jsem se vrátil. Po sezoně v Mladé Boleslavi jsem se navíc vrátil do Bohemky, což je můj opravdový domov a jsem moc šťastný, že jsem zpátky.“

Plánujete tady zůstat i po ukončení kariéry?

„Uvidíme, co přinese budoucnost. Nevím, jak dlouho zůstanu tady nebo jak dlouho budu ještě hrát. Líbí se mi tady a mám tady i rodinu. Nejlepší by bylo trávit léto tady a zimu v Bahrajnu.“ (smích)

Během vánočních svátků tedy jezdíte obvykle domů?

„Ano, jsme tam skoro každý rok. Jen vloni jsme byli v Česku, protože se nám v listopadu narodil syn, takže jsme zůstali tady. Jinak ale každý rok létáme do Bahrajnu. Mojí ženě se tam taky líbí, takže tam létáme poměrně často.“

Jak se vůbec slaví Vánoce v Bahrajnu?

„Je tam skupina křesťanů, pro které jsou to důležitější svátky. Během Vánoc ale dostanou tři dny volna všichni, takže tráví čas s rodinou. V celé zemi je i výzdoba a je tam poměrně vánoční atmosféra, akorát je tam větší teplo než tady.“

Ve vaší rodině jste Vánoce slavili?

„Úplně ne, ale vždycky jsme se sešli a užili jsme si čas spolu.“

Kdy se vracíte zpátky do Česka?

„Poletím krátce po Novém roce. Buď 2., nebo 3. ledna.“

Česky rozumím, jen neumím dobře mluvit

Pak už vám začíná zimní příprava. Jak zvládáte tuhle část sezony?

„První roky v Česku pro mě byly náročné, ale už jsem tady šestou sezonu a zvykl jsem si. Na soustředění jedeme do Turecka, kde bude taky hezké počasí, takže to nebude tak těžké.“

Takže na chladné počasí už jste si také zvykl?

„Stěžují si na to všichni, i místní kluci, a já to mám stejně, ale už jsem si zvykl i na to.“

Na vašem příchodu do Česka se před šesti lety hodně podílel tehdejší trenér bahrajnské reprezentace Miroslav Soukup. Jste s ním pořád v kontaktu?

„Ano, pořád si píšeme. Po každém gólu mi gratuluje a přeje mi co nejvíc úspěchů. On je pro mě hodně důležitý, protože je jedním z hlavních důvodů, proč jsem tady. Tehdy jsem měl dobrou nabídku na to, abych zůstal