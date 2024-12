Kladrubský a spol. ostře: Emilio, bravo! Likvidace Dynama a pád na dno

České Budějovice v pátek odpoledne oznámily přestup Samuela Šiguta do Karviné. V nejasné situaci ohledně majitele klubu tým přišel o mládežnického reprezentanta se značným potenciálem. Pořád ale není úplně jisté, zda současný šéf Dalibor Jirka vůbec může transfery realizovat…

„Emilio, bravo! Likvidace Dynama a další jsou na řadě. Dynamáci, Jihočeši, proberte se!“ sdílel v příběhu na svém facebookovém profilu bývalý hráč a trenér klubu Jiří Kladrubský. Kritiku zveřejnil Ivo Táborský, bývalý hráč Dynama a do léta i dlouholetý vedoucí mužstva. Výrazné osobnosti Dynama se opírají do ředitele klubu Emila Kristka, jenž se vrátil v létě a je součástí vedení, se kterým jihočeský celek míří po mizerném podzimu k sestupu do druhé ligy.

Podle informací Sportu nemusí jít o první zimní odchod. V Dynamu může skončit například mladý obránce či defenzivní záložník Matouš Nikl (22), který má namířeno do Táborska. Zájem je o kapitána Marcela Čermáka (26), podcast Střelák dokonce zmiňuje možnost odchodu do Dukly, přímého konkurenta v boji o záchranu. Naopak na velké posilování to v posledním týmu Chance Ligy zatím nevypadá, zvlášť v aktuální situaci, kdy se řeší, kdo je faktickým vlastníkem klubu.

Na začátku týdne se má skládat kádr na start přípravy, Dynamo se nejspíš hodně spolehne na nadějné hráče z rezervního béčka, které pod trenérem Martinem Sladkým dokončilo podzim v ČFL na solidní páté pozici. Pokusit se o záchranu v lize bez zkušených kvalitních hráčů je ale velmi složitý, ne-li zcela nemožný úkol.

Zpět ke Kladrubskému, který na jaře ve dvojici s Jiřím Lerchem přispěl na jihu Čech k záchraně první ligy, kdy Dynamo uspělo v baráži proti Táborsku. Po prohře na Slavii (0:4) ve druhém kole byl s celým realizačním týmem odvolaný. Od nástupce Františka Straky dostal nabídku na pokračování v roli asistenta, to ale odmítl. Teď neskrývá rozladění s tím, kam Dynamo směřuje.

„Je to flusání do ksichtu k lidem, kteří to tady v Dynamu vedli od éry Voziho (bývalého sportovního ředitele Martina Vozábala), Horyny (trenéra Davida Horejše) a dalších trenérů, co to tady v minulých letech budovali,“ prohlásil naplno. „Ať byl doktor (bývalý majitel Vladimír Koubek) jaký chtěl, možná si nenechal poradit, ale měl to tady rád,“ zmínil Kladrubský jako host ve fotbalovém podcastu Hul nebo Uhni, který vyšel v pátek.

„Buď to bude totální průser, padne to na dno, nebo přijde někdo, kdo bude mít peníze a půjde do toho s cílem, aby to byl zdravě fungující klub. Všichni bychom si to přáli. Já nejvíc, ale směřuje to zatím úplně na držku. Zachránit ligu je teď sci-fi, ale aby to nedošlo do fáze, kdy tady nebude licence a z ČFL (třetí liga) to budeš dostávat nahoru deset let,“ neskrýval obavy o budoucnost svého srdcového klubu.

V zákulisí se mluvilo o jeho možném zimním návratu ve chvíli, pokud dojde ke změně majitele a nástupu nového klubového vedení. S tím ale momentálně Kladrubský příliš nepočítá. „Doufám, že ještě bude příležitost se do Dynama vrátit. Je to pro mě srdcovka, je mi jedno, v jaké to bude pozici, ale snad se to jednou splní. Teď se tahle kapitola uzavřela, čekají mě nové výzvy,“ zmínil, že řeší možnou nabídku ze zahraničí, o které se rozhodne na začátku roku.

Deník Sport a iSport.cz kontaktoval přímo Kladrubského, jeho případný další komentář přinese v dalších dnech.