Hodnoty hráčů v Česku: Dioufova pocta, kádr za 3 miliardy i zlatá mládež

Trenér Jindřich Trpišovský o něm už v září pronesl: „Při jeho kvalitě, číslech a věku si neumím představit, že příští rok ve Slavii zůstane.“ Kdyby se Dioufova přestupní částka pohybovala kolem odhadované hodnoty, atakoval by rekord Tomáše Součka, který odešel do West Hamu za 16,2 milionu eur, což je dosud nejdražší přestup z české ligy.

Vinou pozice v kádru klesla hodnota Petru Ševčíkovi (o 1,4 milionu eur) a Matěji Juráskovi (o 1 milion eur) ze Slavie. Oba by se mohli v zimní pauze stěhovat, u prvního z nich se už na podzim mluvilo o odchodu do Číny. Další slávisté Jindřich Staněk a Tomáš Vlček si pak pohoršili kvůli zranění, na podzim vůbec nenaskočili do zápasu.

Zlatá mládež

Debut v domácí soutěži, gól v kvalifikaci Evropské lize. A to mu bylo ještě šestnáct let. Jiří Panoš patří mezi velké naděje plzeňské Viktorie. Vždyť mladíkova hodnota byla vyčíslena na 45 milionů korun. Jen pro srovnání: byl by dražší než hráči ze základní sestavy Cadu (27 let), Milan Havel (32 let), Matěj Vydra (32 let) nebo Daniel Vašulín (26 let).

Slavia kromě Dioufa drží další mladé produkty, s nimiž by mohla zbohatnout. Stoper Mikuláš Konečný na podzim hrál za druholigové béčko, přičemž sebral dva starty i v prvním týmu. Na jaře by mu mohlo pomoct třeba hostování v nejvyšší české soutěži. Vedle 18letého stopera zaujal také Dominik Pech. Ofenzivní záložník naskočil do šesti ligových zápasů (172 minut), z nichž má bilanci 1+1. „Skvělé driblinky, dobře vnímá hru. Logicky trochu někdy třeba plave v taktických situacích a přesouvání dozadu,“ řekl na jeho adresu Trpišovský.

1. Jiří Panoš (17 let, záložník, Plzeň)

1,8 milionu eur (45 milionů korun)

2. Mikuláš Konečný (18 let, obránce, Slavia)

900 tisíc eur (22,5 milionu korun)

3. Dominik Pech (18 let, záložník, Slavia)

800 tisíc eur (20 milionů korun)

4. Václav Jindra (18 let, obránce, Pardubice)

400 tisíc eur (10 milionů korun)

5. Petr Zíka (18 let, záložník, Č. Budějovice)

300 tisíc eur (7,5 milionu korun)