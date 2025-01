Straka: Některým jsem trnem v oku. Chce tři posily, někteří hráči odmítli

Napravit bídný podzim a pouhé tři body v tabulce? V případě Českých Budějovic téměř nereálná mise. František Straka (66) se ale nevzdává. Na startu zimní přípravy uvítal kádr plný mladých hráčů, mnohdy se zkušenostmi z třetí ligy. Zkušený kouč přiznal, že by rád co nejdřív přivítal v týmu ještě dvě až tři posily. Sehnat někoho, kdo vleze do záchranářské mise na jihu Čech, ale není jednoduché. „Někteří se rozhodli k nám nepřijít,“ neskrývá problémy.

Na rozhovor s novináři přišel s odhodlaným výrazem ve tváři, nedává znát, že vede beznadějně poslední celek Chance Ligy. František Straka zůstává u kormidla v Českých Budějovicích, kde se stále intenzivně řeší otázka majitele a celkové fungování klubu. „To nám nepomáhá,“ přiznává trenér Dynama.

V jakém stavu jste našel kabinu po krátké zimní pauze?

„Všichni jsme natěšení. Víme, o co nám jde, motivace je pro nás obrovská.“

Stále v sobě máte cíl uspět v boji o záchranu?

„Určitě. Proto jsme všichni tady.“

Rok jste zakončili sedmigólovým přídělem v Plzni. Už jste se přenesl přes extrémně nepovedený podzim?

„Nechci se vracet k minulému roku, zaměřím se na ten současný. V něm chceme každopádně vypadat úplně jinak, být mnohem kvalitnější.“

Jaký máte program přípravy?

„Už po skončení soutěže jsme hráčům rozdali individuální plány. Asi všichni víme, kde nás tlačila bota. Hráči tohle dostali k tomu, aby už v první fázi přípravy byli předpřipravení, jak já tomu říkám. Něco nám ukáže už první trénink. Máme před sebou určitý blok do přípravného kempu v Třeboni (tam mužstvo odjíždí v pondělí). Marek Hrubý (nový kondiční trenér) nám celou zimní přípravu chystá. Jsem rád, že tady je, všechno začíná mít hlavu a patu, hlavně už to není jen na mých bedrech. Pro všechny hráče jde o obrovský impuls, že tady dochází ke změnám, což mě velice těší. Zároveň se těším na to, že než odjedeme do Třeboně, doufám, že nám do kádru přibudou dva, tři hráči. Tak, abychom mužstvo dál zkvalitňovali.“

Příchod kondičního trenéra berete jako zásadní věc?

„Dneska je to součást jakéhokoliv klubu. Ne pouze jeden, kluby mají klidně dva, tři kondiční trenéry. V kádru máte třicet hráčů, o ně se musí někdo starat. Jedenáct z nich hraje, další čekají na šanci, máte také hráče po zraněních, kteří potřebují doběhávat, některé musíte držet v jiné kondiční přípravě. Jsem moc rád, že Marek je tady se mnou, jde o fundovaného borce s velkými kvalitami. Kluci už ho poznali, když společně komunikovali během pauzy. Staral se o to, aby kluci šli běhat, plnili nachystaný program.“

Jaké chcete posily?

„Máme vytipované hráče. Někteří už jsou tady, další přijedou. Měli jsme i kluky, které jsme si přáli, ale nevyšlo to. Na některé ještě čekáme, zda nám řeknou ano, nebo ne. Jsou to nejen hráči ze zahraničí, ale i od nás.“

Potýkáte se s tím, že do Budějovic teď hráči nechtějí?

„Situace kolem klubu je nejistá, píše se o nás hodně negativního. Tohle všechno poznamenává to, že někteří hráči se sem rozhodli nepřijít, to přiznávám. Ale věřím našemu vedení, že situaci dokážeme ustát a jsme na správné cestě.“

Jak vnímáte situaci kolem Samuela Šiguta, který začne přípravu v Karviné?

„Nevím, kam přesně míříte… Samuel Šigut odešel do Karviné, tím je pro mě tahle kapitola uzavřená.“

Nemáte obavy, že přijdete o další hráče? Mluví se o zájmu z Baníku o Ondřeje Čoudka nebo Petra Zíku, z Dukly o kapitána Marcela Čermáka.

„Tohle je fotbal, může se to stát a musíme na to být připravení. Víme, že tady máme velký potenciál kvalitních, mladých hráčů. Už na podzim to ukázali, jen potřebují nabrat daleko víc zkušeností. Ty se do nich budeme snažit dostat.“

Dostane mladý Zíka na jaře víc prostoru?

„Všichni hráči teď mají hozenou rukavici. Nikomu nemůžu garantovat, ani těm, co nastupovali, že budou hrát. Je to jenom o nich, aby nám ukázali, že chtějí na hřiště, být lepší. Petr Zíka má obrovský potenciál, ještě může nastupovat za dorost. Budeme dbát na to, aby měl vytížení. Momentálně má drobné zdravotní problémy, přeju mu, aby se dostal co nejdřív na nohy.“

Mluvíte o tom, že tým není dostatečně fyzicky připravený. Chystáte hráčům galeje?

„Podívejte se, galeje... To je hodně přitažené. Každý z kluků viděl, jaký fyzický potenciál má. Máme měsíc do prvního zápasu, musí to být vybalancované, vyvážené. Kondice ano, ale zároveň musí být i herní a taktická vytíženost. Všechno budeme kombinovat, Mára Hrubý se nám postará o sílu, dynamiku. Musíme být nebezpečnější v koncovce, některé věci zvládat na hřišti lépe.“

Pokoušel jste se prosadit soustředění v zahraničí?

„Příprava je tentokrát hodně krátká, to je jedna věc. Také nemáme tak kvalitní kádr, jako ostatní týmy, že si mohou dovolit vyjet do zahraničí, jsou delší dobu spolu. Já dávám mančaft neustále dohromady, chci, aby byl daleko silnější po mentální stránce. Jsme rádi, že můžeme vyjet do Třeboně, máme tam záměr, který určitě splní naše představy v přípravě. Za měsíc už nás čeká první ostrý zápas proti Dukle, který musíme vyhrát. To je pro nás číslo jedna, na nic jiného nemyslíme a od toho zápasu se chceme odrazit.“

Bavili jste se s vedením o vaší pozici v klubu?

„To se spíš ptejte jich. Já jsem tady, pokaždé jsem cítil obrovskou podporu, o to víc mě to těší a zavazuje. Přišel jsem s určitou vizí, mnohým jsem asi trnem v oku. Ale z boje neutíkám, nikdy jsem neutíkal, i jsem byl takovým hráčem, co bojoval až do konce. Tuhle vlastnost chci předat i klukům. Dokud šance žije, budeme bojovat.“