Novotný pronikl do ligy, roste vedle Straky: Dynamo? Věřím vedení

Legenda, která se nemění. Jiří Novotný vypadá stejně jako v době, kdy se Spartou od poloviny osmdesátých let minulého století vyhrával mistrovské tituly. Je štíhlý, vypracovaný a na hřišti ani v 54 letech nešetří krokem. „Udržuji se hlavně hokejem,“ prozradil bývalý kapitán letenského klubu po remíze 2:2 se Slavií v Silvestrovském derby. Momentálně působí jako asistent v Českých Budějovicích, kam přišel na začátku září.

Šlo o správné rozhodnutí?

„Zatím se nám bohužel nedaří, získali jsme strašně málo bodů. Na druhou stranu pro mě jde o obrovskou zkušenost. Máme velmi mladý kádr, kluci potřebují kolem sebe starší hráče, aby se od nich mohli učit. Potom mohou být hodně dobří.“

Ale hráči z Dynama zatím spíš odcházejí. Víte, s kým se potkáte na startu zimní přípravy?

„Tak řeší se nějaké příchody. Uvidíme, jak všechno dopadne. V kádru jsme měli čtyřiadvacet, pětadvacet hráčů a ne všichni měli velké vytížení, nehráli pravidelně. Pak je škoda, aby nehráli vůbec, proto odešli jinam.“

Třeba Samuel Šigut přestoupil do Karviné. Stihl jste si promluvit s Martinem Hyským, koho vám vzal?

„S Martinem jsme se potkali už dřív, byli jsme si zahrát jen tak ve Zlatníkách fotbálek. Pokecali jsme spolu, ale nikoho a nic jsme nehodnotili.“

Panuje v Dynamu momentálně nejistota? Do hry vstoupil bývalý majitel Vladimír Koubek.

„U nás nejistota není, protože máme zprávy od vedení. Věřím současnému vedení a oni budou dělat další kroky.“

Cítíte se pod tlakem?

„Nepřipouštěl jsem si ho už ve Spartě, ještě když jsem hrál. A tak si ho nepřipouštím ani v Dynamu. Tohle je prostě fotbal.“

Jste v tom spolu s bývalým spoluhráčem Františkem Strakou. Jak to mezi vámi funguje?

„Jsem rád, že se můžu vedle Fandy učit. Tohle jsou vlastně moje první kroky v lize, takže jsem za to velmi vděčný. Myslím, že nám to funguje velmi dobře.“

Dolehla i na něj na podzim série špatných výsledků?

„Stejně jako na všechny. Naše práce je, abychom motivovali hráče, protože víme, že je strašně těžké se udržet na vlně, aby makali na tréninku a zlepšovali se.“

Pomůže vám zimní přestávka? Restartujete hlavy?

„Samozřejmě kluci si hlavu trochu vyčistí, odpočinou si a věřím, že budou připravení. My trenéři přemýšlíme dál nad tím, jak pokračovat, co zlepšit a jak hráčům pomoct.“

Odreagoval jste se aspoň účastí v Silvestrovském derby?

„Bereme to tak, že si jdeme hlavně zahrát, popřát si do nového roku. Jsme rádi, že se všichni zase potkáme.“

Neustále se udržujete, že? Dlouho jste hrál fotbal na amatérské úrovni, teď působíte jako trenér.

„Ale na tréninku spíš jen postávám a společně s ostatními trenéry dirigujeme, co budeme dělat. Nezapojuju se do toho jako hráč. Občas si jdu ve volném čase zahrát fotbálek, ale spíš chodím pravidelně na hokej. Tím se udržuju.“