Friis po pauze: Porovnávat Krejčího s Panákem není fér. Co zranění?

Dostal druhou šanci, jinak se to nedá pojmenovat. Lars Friis, trenér Sparty, byl mnohými posílán v průběhu podzimu (jakoby zapomněli, že tým posunul do Ligy mistrů) domů do Dánska. Jenže sportovní ředitel Tomáš Rosický rozhodně nemiluje radikální řešení, jde postupně. Proto Friis pokračuje, na jaře má jasný cíl - tedy procpat Spartu na druhé místo v lize. Den předtím, než potkal chlapce, kteří mu k tomu mají pomoci, promluvil na Letné na tiskové konferenci. Jaká byla témata? Vypadal v mnohem bojovnější náladě než na konci podzimu, kdy na něj dopadla tíha tlaku pyšného klubu. Lars Friis si odpočinul, těch pár dnů mu pomohlo. Nyní jde zpět do války, už v úterý mužstvo odletí na zásadní soustředění v Marbelle. Během ledna ho čekají dva střety v Lize mistrů, ale on musí zejména vyladit tým na jarní pokračování domácí soutěže. I proto hledá další lídry. O pátrání po šéfech mluvil na tiskové konferenci po boku Tomáše Rosického. O čem dále?

O kapitánovi: „Musíme se na to podívat stejně jako na herní styl. Lídrovství je důležitá věc. Někteří rostou rychleji, jiní pomaleji. Ale myslím si, že máme dobré složení kádru, co se týče českých hráčů i cizinců. Byl tady Láďa Krejčí. Občas byl kritizovaný za červené karty, teď nám možná chybí. Nemusíte vědět, že vám bude chybět. Ale hlavně není fér porovnávat Láďu s Filipem Panákem. Někdo má verbální kvality, někdo zase v tréninku. Filip je lídr jiným stylem. Odchází David Pavelka, který byl součástí té skupiny šéfů, musíme se podívat na to, kdo je doplní místo něj. Někdo z hráčů doroste. Ale my se musíme zaměřit na každý aspekt.“ Kapitán Sparty Filip Panák v utkání proti Karviné • Foto Pavel Mazáč (Sport)

O zraněných: „Lukáš Haraslín bude velmi brzy na hřišti, myslím, že během několika dnů. Má za sebou hezké Vánoce, nabral síly a dal se dohromady. U Angela Preciada je to delší story. Zranění je složitější. Nejsem schopný přesně specifikovat, kdy se vrátí.“ Lukáš Haraslín se proti Atlétiku opět zranil • Foto Michal Beránek (Sport)

O změně asistentů: „S Jensem Askouem jsme se rozloučili s tím, že odvedl velký kus práce. Je to velký dříč, což se projevilo v Lize mistrů i české soutěži. Moc nám pomohl kolem předkola s Malmö. Michal Vávra nám dává něco jiného. Je to velmi strukturovaný člověk, navíc má načtený náš styl. Když mu položíte otázku, hned má odpověď. Když po něm chcete řešení, už ho má v hlavě. Je to tvrdě pracující trenér, který mi obrovskou bázi znalostí. S hráči řeší detaily, tím je rozvíjí. Očekávám, že v tom bude pokračovat.“ Jens Askou ve Spartě končí • Foto Pavel Mazáč (Sport)

O systému: „Máme mnoho formací, díváme se na různé, které můžeme hrát. Je to 3-5-2, 3-4-3, 4-3-3. Ale první z nich nám na konci podzimu přinesla něco čerstvého. Ale už jsem několikrát říkal, že pro nás je nejdůležitější styl hry, jde o to, jaké hráče máme k dispozici. Je pravděpodobné, že budeme pokračovat s 3-5-2.“ Lars Friis a Tomáš Rosický • Foto Pavel Mazáč / Sport

O kádru: „Trošku se zapomíná, jak jsme startovali. Měli jsme krátkou dovolenou, navíc jsme až do října jeli bez porážky. Pak nám spadla výkonnost, přišla zranění. Řešili se stopeři, desítky, wingbeci. Říjen byl těžký. Qazim Laci měl už v listopadu stoprocentní nálož, kterou by měl mít za podzim. My sami jsme odehráli třicet dva zápasů. Řada hráčů šla na hranu, na úroveň, kterou nezná. Zranění byli především ti, kteří nastupují za národní týmy. Koukáme se na to, hledáme řešení.“ Qazim Laci v dresu Sparty • Foto Michal Beránek / Sport

O Uchennovi: „Je to velmi talentovaný chlapec, rychlý, fyzický, vítáme ho do kádru. Když je hra před ním, je agresivní, což potřebujeme. Když je prostor za ním, využije rychlost. Je to chytrý hráč, který je nastavený tak, aby se zlepšoval. Ale nemůžeme čekat, že na něj všechen tlak hned naložíme.“ Sparta oficiálně oznámila příchod Emmanuela Uchenny • Foto AC Sparta Praha