Kinský míří do Tottenhamu! Pro Slavii až půl miliardy, kdy bude hrát?

Jde vyloženě o akci kulový blesk. Ještě před pár dny se počítalo s tím, že Antonín Kinský nastoupí do přípravy se Slavií, odletí na soustředění do Španělska a provede „sešívanou“ kumpanii jarní částí až k titulu. Jenže ve fotbalovém byznysu se věci někdy mění z hodiny na hodinu. A přesně tak je to i v případě českého brankářského esa.

Tottenham se dostal do komplikací na gólmanském postu. Italská jednička Guglielmo Vicario je ve stavu zraněných a se zastupujícím brankářem Fraser Forsterem nepanuje spokojenost. Navíc je mu šestatřicet let. Proto se vedení Spurs obrátilo směrem do Česka. Oslovilo Slavii s interesem o extrémně talentovaného Antonína Kinského, mládežnického reprezentanta, který se už vecpal i do hlavního národního týmu Ivana Haška.

Podzim měl doslova životní. V devatenácti ligových partiích inkasoval pouhých sedm branek, chytil pět gólů nad očekávání, což ho řadí mezi absolutní špičku ligy. Za nejlepšího brankáře první části sezony byl označený i redaktory deníku Sport a webu iSport.cz. Ukázal se také v Evropské lize.

Slavia volání z Londýna vyslyšela a povolila Kinskému v sobotu ráno odletět do Londýna. Spurs od 13.30 hodin hrají domácí zápas s Newcastlem, jednadvacetiletý brankář však na největším klubovém stadionu v Londýně pro 62 tisíc diváků nejspíše nebude. Ihned po příletu měl podle zdrojů iSport.cz odjet na kliniku a podstoupit první část zdravotní prohlídky. Ta by dle aktuálních informací měla být dvoudenní, pokračovat tedy bude v neděli.

Nicméně kluby jsou údajně na všem domluvené. V cestě na vysněnou adresu Kinskému nic nebrání. Slavia by celou věc měla komunikovat zřejmě v sobotu večer, nebo během nedělního dopoledne.

A to nejzajímavější na konec.