Markovič: Tonda si to zaslouží. Chci chytat, Slavii si potřebuju vyslechnout

Stal se jedničkou velkoklubu, poprvé okusil evropské poháry, premiérově nakoukl do reprezentace. „Díky těmto třem krokům mám za sebou průlomový půlrok. I týmově. Takže úspěšný podzim,“ bilancuje brankář Jakub Markovič (23). Ještě stále gólman Ostravy, nutno podotknout. Co s ním bude teď, je vyloženě na něm. Může zůstat v Baníku, kde si buduje jméno, nebo se vrátit do Slavie a zabojovat s Jindřichem Staňkem o pozici jedničky lídra.

Co se vám honí v hlavě?

„Teď se soustředím na tréninky s Baníkem a připravuju se normálně na novou sezonu, abych byl ready na jarní část. K té situaci se asi nechci moc vyjadřovat.“

Počkejte, ale všechno máte ve svých rukách vy sám. Jde jen o to, co si vyberete.

„Tak to je. Potřebuju si vyslechnout ještě tu druhou stranu a uvidím. Pak se nějak rozhodneme společně s Baníkem, se Slavií, s agentem.“

Do kdy?

„Nemám žádný limit. Ani nevím, jestli tahle schůzka se Slavií bude tou úplně poslední. Fakt na to teďka nedokážu odpovědět. Až po ní se uvidí, jak budeme postupovat dál.“

Asi je to hodně o tom, do jaké role byste v Edenu šel, že? Protože v Ostravě máte pozici jistou.

„Jo, u mě je primární to, že chci chytat. Takže určitě to bude hrát velkou roli.“

Máte za sebou životní půlrok, o to složitější asi bude učinit verdikt.

„Jsou to starosti, ale furt jsou to ty příjemnější starosti.“ (úsměv)

Zamotalo vám to hlavu na Vánoce, nebo jste ji hodil do pozitivního módu, že vše je na vás?

„Nezamotalo. Já jsem přes Vánoce úplně vypnul, fotbal jsem začal řešit až od třetího ledna, co jsme začali přípravu. Během dovolené jsem absolutně vypustil. Někde vzadu v hlavě jsem to měl, ale moc jsem nad tím nepřemýšlel a ani si tím nelámal hlavu.“

Vyzrál jste?

„Řekl bych, že jo. Situace, které mi fotbalový život přinesl, mě určitě dost posunuly. Spousta z nich byla nepříjemných, jsem rád, že jsem si je prožil v tak brzkém věku. Teď z toho můžu čerpat a řešit vše s mnohem klidnější hlavou a s větší rozvahou.“

A taky sledovat, jak dopadne Antonín Kinský v Tottenhamu.

„Jasně, že to sleduju. Čtu zprávy, co se děje kolem Tondy Kinského. Určitě mu to přeju, řekl bych, že si to zaslouží. Doufám, že se tam ukáže.“

Vnímá kabina i arabsko africké šumy o Ewertonovi?

„Popravdě to taky vnímáme. Ale asi to není tak horké, je na Ewem, jak se rozhodne. Stejně jak Tondovi přeju, ať se mu ve fotbale dál daří, ať už to bude tady, nebo kdekoliv jinde. My jsme kamarádi, jsem rád za to, že jsem mohl poznat takového top plejera ve své kariéře.“

Na Emmanuela Uchennu budete taky vzpomínat jako na top plejera?

„Vzpomínat budu na loňské jaro. Šel jsem chytat za béčko proti Slovácku B nebo Karviné B a měl ho před sebou. Už tehdy jsem si říkal, že by klidně mohl dostat šanci v áčku. Tak rychlý pokrok, jaký nastal potom, jsem ale fakt nečekal. Nicméně už v tom béčku jsem si všiml, že nad ostatními kluky něčím vyčnívá.“

Čím?

„Klidem. Mohl jsem mu dát přihrávku a věděl jsem, že je v klidu. Dokázal si zaseknout útočníka a ještě mi dát balon zpátky. Působil na mě hrozně sebevědomě, zároveň jsem se nebál, že by něco pokazil.“

Markovičův ligový podzim zápasy/minuty 18/1620 čistá konta 7 inkasované góly 19 úspěšnost zásahů 73,6 % úspěšnost přihrávek 71,9 % (zdroj: chanceliga.cz)

OČIMA ŠÉFA: Luděk Mikloško, sportovní ředitel Baníku

Jestli si na to věří...

„Teď už je to vyloženě v rukou Markýze, který se musí rozhodnout, co chce. Já i Pavel (Hapal) jsme s ním mluvili. Na rovinu jsme mu řekli, že tady si vydobyl pozici v klubu, který má ambice hrát evropské poháry. Může se stát, že odejde do Slavie, ale bude tam sedět na lavičce a nebude chytat. Jestli si věří na to, že by tam chytal, bude to jeho rozhodnutí. My jsme mu řekli, že pokud bude chtít odejít, bránit mu nebudeme. Ale ještě nám své stanovisko neřekl. Teď by se měl se Slavií potkat a vyslechnout si její plány. Situaci řešíme, ale uvidíme, co bude. Když tak máme Dominika Holce, kterého bereme na stejné úrovni, jako je Markýz. Myslím si, že by to velký problém nebyl. Samozřejmě bychom museli sehnat brankáře na pozici dvojky, který má už nějaké zkušenosti.“