Případ Markovič aneb další klauzule, opce, odkupy, práva. Baník v kleštích?

Přesně před třemi roky se David Lischka musel kvůli nečekanému rozkazu Sparty navzdory smluvní pokutě vrátit z hostování zpátky na Letnou, jiný stoper Eneo Bitri zase všem vypálil rybník, když loni v létě na konci přestupového období pláchnul do norské Valerengy.

Hroutil se z toho v Ostravě někdo? Maximálně chvíli, protože Lischka o pár dní později Baník posílil už jako kmenový hráč a nevyzpytatelného Albánce postupem času nahradili kvalitnější stopeři ještě lépe.

Nejskloňovanější jméno: Ewerton.

Kdo čekal, že se po vypršení výpůjčky Slezané domluví se Slavií na Brazilcově „tvrdém“ transferu, kecá. Anebo je celoživotním optimistou s růžovými brýlemi na očích a vytetovaným znakem FCB na rameni. Tak či tak je jihoamerický kouzelník v současnosti nejproduktivnějším hráčem Chance Ligy a miláčkem ostravských příznivců.

Jakub Markovič? I díky němu si Jiří Letáček plní zahraniční sen. Duo vyrovnaných gólmanů se navzájem tak posouvalo, že se brankář španělského Getafe dostal do životní formy. A Markovič zase o pár měsíců nato do reprezentace, do popředí statistik mužů s rukavicemi a možná zpátky do Edenu, kde ho vidí jako budoucí náhradu za Antonína Kinského nebo Jindřicha Staňka.

Věc se má tak, že Slavia