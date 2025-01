Kušej přestoupil do Slavie, smlouva na čtyři roky: O místo se porvu

„Mám velkou radost. Přestupuji do největšího klubu v Česku. Cítím velkou motivaci ukázat, co umím a pomoci týmu vyhrávat ve všech soutěžích. O místo v týmu se porvu ze všech sil,“ řekl Kušej, který dnes sedne na letadlo směr Marbella.

Středočeši za něj vyinkasují přes 60 milionů korun. „Vasil se vypracoval v oporu a lídra Mladé Boleslavi, je to rychlý a produktivní hráč, exekutor standardních situací,“ popsal ho sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek.

Kušej v Lize naruby: Překvapil mě Cobbaut, s Oscarem se nemusíme, vzor je Baroš. Sílu Mikloškovi! Video se připravuje ...

V novém týmu už přitom některé spoluhráče zná z reprezentace. „Dobře znám Tomáše Chorého nebo Jana Bořila, moc se na všechny těším. Věřím, že mi budou nápomocní a rychle se v kabině adaptuji. Trasa Boleslav-Slavia funguje super, doufám, že to bude platit i v mém případě,“ líčil v rozhovoru pro klubový web.

Těší se také na Eden, který doposud znal jen jako hostující hráč: „Hrát tady jako soupeř je extrémně náročné, fanoušci jsou úplně neskuteční. Síla tribun je zkrátka obrovská, moc se těším, až bude hnát dopředu i mě.“

Na vyhlášenou domácí atmosféru si ale ještě počká, teď vyráží s týmem na zimní soustředění do Marbelly. „Do Španělska se moc těším, hlavně na kluky, až si spolu poprvé zatrénujeme. Mini cílem je rychlá adaptace, nasání atmosféry a stylu Slavie, abych přesně věděl, co mě čeká. Vím, že je v plánu hodně běhání, fyzické přípravy, jsem na to připravený. Bude to skok, kdo se ale bojí, nesmí do lesa,“ dodal.