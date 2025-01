Doski? Buldok s nadějí na MS. V Plzni nebude mít problémy, myslí si Daníček

Šedesát startů v Chance lize (4+3) stačilo Merchasi Doskimu, aby upoutal vedení a trenéry Viktorie. Reprezentant Iráku narozený v Německu vytvoří tlak na Milana Havla, Cadua a Cheicka Souarého. V lecčems by měl mít navrch. Třeba i v renomé na mezinárodní scéně. „V národním týmu má dobrou pozici, může se dostat na mistrovství světa,“ připomněl kouč Ondřej Smetana, jenž vedl dynamického leváka na konci podzimu ve Slovácku.

V elitním výběru Iráku odehrál dvacet zápasů, patří do základní jedenáctky. Český trenér Miroslav Soukup ho před časem vedl v olympijském výběru do 23 let. Připomínal mu techničtějšího Jana Bořila, hlavně svým nezdolným úsilím a rvavostí. „U nás šel pořád nahoru, měl tady topové zápasy. Fantastický kluk i fotbalista, přeju mu to,“ uvedl záložník Daníček k zimnímu transferu. „Kvalitu ukázal. Zase se posune do většího klubu, kde budou větší nároky,“ doplnil Smetana.

Pokud bude Doski zdravý, není důvod, proč by se neměl v Plzni prosadit. Velké zápasy umí hrát, právě v nich předvádí nejlepší výkony. Míval však často potíže se zdravím, trápila ho hlavně chronicky bolavá lýtka. I proto pod Martinem Svědíkem jeden čas ztratil místo v sestavě. Neměl natrénováno a přednost dostávali Jan Kalabiška s Danielem Holzerem.

V převážné části podzimu 2024 už však byl rodák z Hannoveru s charakteristickou bradkou zase oporou mužstva z Uherského Hradiště. V kabině mu dlouho dělal „tátu“ stoper Michal Kadlec, jenž skvěle vládne němčinou. „Zpočátku byl trošku zpocený z toho, že musí mluvit anglicky,“ přiznal s úsměvem bývalý kapitán Slovácka. Poté, co v létě ukončil kariéru a stal se spolupracovníkem agenta Romana Brulíka, jedním z jeho prvních kroků byla dohoda o zastupování Doskiho. Přestup do Plzně brzy následoval.

Moravský klub ze středu tabulky už byl ambicióznímu obránci malý. Přerostl ho. Herní úrovní i mentalitou. Chtěl se posunout a Viktoria pro něj byla ideálním řešením. A věřte tomu, že míří ještě dál. „Hned jak přišel, bylo jasné, že má kvalitu. Viděl jsem, že má v sobě německou školu, je taková buldočí mentalita,“ prohlásil Kadlec. Nejlepší post je pro něj halvbek, odkud má víc možností jít dopředu,“ usoudil kouč Soukup, jenž černovlasého dříče nejprve nabízel do Mladé Boleslavi. Ta neměla zájem, proto oprášil kontakty ve Slovácku. Tam to s neznámým mladíkem z druhé rakouské ligy (Wacker Innsbruck) před třemi lety zkusili a po pár dnech zkoušky mu nabídli tříletý kontrakt. Nikdy nezalitovali.

I Doski ale má slabiny. Protihráči v české lize vám řeknou, že často přihrává pády, a když rozhodčí nepískne, rozhazuje na zemi rukama. Odbourá tento zlozvyk pod Koubkovým bičem?