Chladnokrevná placírka a dynamika: to je vytoužený Látal. Chystá Hapal duo?

Toužila po něm půlka ligy, nakonec ale skončil v Baníku, který na něj Chrudimi poslal druhou – tentokrát už úspěšnou – nabídku. Čím David Látal ostravský klub v čele s Luďkem Mikloškem okouzlil? „Rychlost a dynamika: přesně na tyhle typy fotbalistů teď Baník sází. Látal by navíc vepředu mohl hrát i s Prekopem, ostatně cena okolo deseti milionů ho v hierarchii ostravských útočníků řadí docela vysoko,“ říká v novém díle pořadu iSkaut redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica. „Mě na něm zaujalo jeho zakončení placírkou – to má naprosto chladnokrevné a připomíná mi v tom Lukáše Juliše. Navíc Látal je na svou figuru opravdu hodně rychlý, vždyť hrál i z křídla,“ přidává Jiří Fejgl.

Co jsou další silné stránky nové útočné hrozby Baníku? Jak to Pavel Hapal vepředu poskládá? Na čem musí Látal ještě zapracovat? A co se stalo s Tankem? Celý díl pořadu iSkaut najdete na webu www.liganaruby.cz.