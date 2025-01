Vydra o návratu: Nebylo to na mně, ale jsem rád. Liga mistrů? Mrzí mě to

PŘÍMO Z MARBELLY | Na podzim se rozlétl při hostování v Mladé Boleslavi. Patrik Vydra, hráč, o němž řekl manažer A mužstva Tomáš Sivok, že jednou bude kapitán Sparty, je však zpět. Letenské vedení ho stáhlo už v zimě, měl by dostat možnost atakovat základní sestavu. V Marbelle naskočil do vítězného duelu s Malmö ve druhém poločase na očekávaném místě defenzivního záložníka, takzvané šestce.

Šlo o těžký verdikt, zda se vrátit?

„Půlrok v Boleslavi mi hodně pomohl, dalo mi to hodně sebevědomí. Zápasy v Evropě mi daly zkušenosti, na hřišti se cítím líp. Rozhodování nebylo úplně na mně, ale jsem obrovsky rád, že jsem tady a můžu se poprat o místo v sestavě.“

Takže jste měl jasno?

„Měl, ale jak říkám, nebylo to úplně na mně. Jsem rád, že to takhle dopadlo.“

Díky tomu máte za sebou duel s Malmö. Byl vydařený?

„I když není za tři body, je vítězný, jsem obrovsky rád, že jsme to zvládli. Tyhle zápasy jsou ale spíš o herní stránce. Chtěli jsme si zkusit nějaké věci a myslím, že to tam bylo. Utkání splnilo všechno, co jsme chtěli.“

Poznal jste však odlišné rozestavení než před odchodem. Zkuste popsat rozdíl.

„Změna tam je, ale pořád máme určité principy, které se mění v průběhu hry. Myslím, že nejde o nic zásadního.“

Vám systém se třemi střeďáky sedí víc?

„Ano, hraje se mi v tom o trochu líp. Ale jak říkám, máme principy, prolínáme se, někdy jsme tam ve dvou, jindy ve třech. Není to úplně rozdíl.“

Dříve jste nastupoval jako stoper. Už se cítíte jako středopolař?

„Spíš jako záložník. Když bude potřeba stoper, jsem vždycky připravený, ale moje primární pozice je střeďák.“

V čem je pro vás výhodnější?

„Můžu hrát také zády k bráně, jsem víc nahoře. Dostávám se do vápna, víc rozehrávám balony ze středu. Celkově se tam cítím o trochu lépe než na stoperu.“

Začátek jara, konkrétně Liga mistrů se vás netýká. S jakými ambicemi půjdete do dalších měsíců?

„To mě mrzí, ale takhle to prostě je. Pak bude liga. Myslím, že boj o titul ještě není ztracený. Dvě sezony zpátky jsme zvládli smazat ztrátu, tak to můžeme dokázat i teď.“

A vy osobně?

„Chtěl bych dostat co nejvíce času na hřišti, ale pro mě je vždycky přednější tým. Nejdřív se musíme dostat před Plzeň a pak před Slavii. Chceme vyhrát titul i pohár, takže to jsou i moje cíle. Vždycky máme ty nejvyšší - a toho se budeme držet.“