Jak si vedly zahraniční posily Sigmy? Kouč: Musí si zvyknout na český důraz

Jsou tři, s Janem Sýkorou, který se ale v zápase představí pro jistotu až na přírodní trávě, čtyři. Trio zahraničních posil Sigmy se olomouckým fanouškům poprvé ukázalo doma, v dvojzápase s Košicemi (2:1) a Skalicí (2:2) začali Abdoulaye Sylla, Vladislav Kreida a Artur Dolžnikov bojovat o místo v základní sestavě. „V rámci skautingu není jednoduché z Česka někoho vzít, protože pokud je to zajímavý hráč, cenovky jsou vysoké. Málo týmů nám vyhlédnuté kluky pustí. Ale pro kluky z Pobaltí je česká liga se skvělým kreditem dalším krokem v kariéře, může to být přestupní stanice. Zkvalitní kádr,“ byl spokojený trenér Tomáš Janotka. Jak si reprezentanti vedli?

ABDOULAYE SYLLA (24)

odehrál: 90 minut proti Košicím

pozice: střední záložník, stoper

známka iSport.cz: 5/10

hodnocení trenéra Tomáše Janotky: „Na tréninku se mi líbil víc než v zápase, potřebuje rychleji pracovat s balonem. Měl hodně zbytečných ztrát, ale to je otázka adaptace. Jinak působí klidným dojmem, chce hrát. Víme, co od něj čekat. V defenzivě umí ve správnou chvíli přitvrdit a dodat potřebnou míru agresivity. Je s námi krátce, jeho výkon poroste. Nebude mít ve středu hřiště tolik času pracovat dynamičtěji s balonem. Udělali jsme ho, protože jsme cílili na doplnění pozice šest. Měli jsme několik vyhlédnutých hráčů. V rámci kariéry hrál hodně stopera, ještě víc než šestku. Může to být skvělá alternace, pokud by se nám nepodařilo udržet Kubu Pokorného. Záměr se zdvojením dvou postů je skvělý. Je to kvalitní hráč, jsme za něj rádi.“

Guinejec se v první půli postavil do středu pole, kde na podzim ve Vyškově nastupoval nejčastěji. Po změně stran se zatáhl na pozici stopera, aby ho Sigma viděla jako případnou náhradu za Jakuba Pokorného, kterého však klub navzdory končící smlouvě v létě nechce nikam pustit. Upřímně – od Sylly se čeká víc. Poctivě držel prostor, s míčem u nohy působil klidně, ale musí s ním pracovat rychleji a být konstruktivnější hlavně směrem vpřed.