Pardubice jedou v přípravě pod plán. Čas pro slávisty i talent na stoperu

Tvrdý soubojový fotbal, málo prostoru, hra nahoru dolu a hodně běžeckých soubojů - pro Pardubice byl zápas s Žižkovem vlastně ideální přípravou na Chance Ligu. Tým ale ještě není doladěný personálně a zranění nepomáhají. Z tréninku hned v prvním týdnu vypadlo pět hráčů, třeba Louis Lurvnik, Adam Fousek či André Leipold, proti Teplicím se navíc zranil Jason Noslin a do toho některé jedince vyřadila viróza.

„Nemůžeme tu být kompletní. Jsou tam mírné distorze z toho, kdy se noha zasekne v umělé trávě. Příprava tedy probíhá pod plán, teď se snažíme, abychom kluky dali hlavně do pořádku a mohli odletět do Španělska v plné síle. Klidně bych si představoval přípravu o dva týdny delší,“ sdělil webu iSport.cz trenér David Střihavka.

Proti Žižkovu tak musel ukázat na řadu mladíků. Nedostalo se sice ještě na novou posilu Ryana Mahutu, ale celý druhý poločas například odehrál devatenáctiletý stoper Enyiazu Chukwuebeka. Kromě jedné zbytečné žluté karty a pár nepřesností obstál Nigerijec skvěle, zasvítil především slušnou rozehrávkou levou nohou, kterou dokázal prorazit první linii presinku Pražanů. Na vytížení v A týmu to ale ještě není.

„Velice zajímavý hráč, ale potřebuje ještě hodně času. Na ligový fotbal to zatím nevidím, potřeboval by odehrát ještě nějaké zápasy za B tým. Uvidíme, jestli s námi vůbec odletí do Španělska. Ale je to výborná typologie – levá noha, výborný ve vzduchu, umí dát přihrávku. Tito kluci se učí hodně rychle,“ popsal Střihavka. Podobné to je s osmnáctiletým subtilním Američanem Diegem Velasquezem.

Stejně jako během podzimu ukázal kouč v základní sestavě na Mohameda Yahayu, jednadvacetiletý Nigerijec se mu ale zatím za důvěru ne a ne odměnit. Na hřišti vysokého hroťáka museli spoluhráči i lavička neustále dirigovat, nebyl důrazný v presinku a bez přehánění lze říct, že měl první pořádný dotek s míčem až ve 25. minutě. Následně spálil jednu tutovku a brzy po pauze ho vystřídal Elmedin Rama.

Říkali jsme si: kde je jeho strop?

Devatenáctiletý Albánec, kterého si Střihavka vytáhl ze slávistického béčka, se ukázal v jiném světle. Poctivě dostupoval, hned třikrát presinkem dostal do úzkých brankáře Čtvrtečku. Následně i skóroval na 2:1. Yahayovo místo si tak slávista hlasitě nárokuje.

„Jsem spokojený s oběma. Rád pracuji s mladými kluky, mají ambice, oheň v očích. Někdy jim chybí kvalita a klid, ale baví mě je zdokonalovat. Ramičův gól mě moc těší, ale těší mě i fakt, že se Yahaya dostal proti Teplicím do tří šancí. Stav útoku máme dobrý, ale bude tam ještě hodně práce, hodně. To sami určitě vidíte,“ usmíval se Střihavka.

Druhý slávista na hřišti byl Jan Trédl, dvacetiletý pravý obránce, který dosud na svou prvoligovou šanci čeká. Zápas nezačal nejlíp, když nevybíravě sestřelil ve vápně unikajícího Antonína Vaníčka a daroval Žižkovu penaltu. Zaujal spíše výpady směrem vpřed a sám Střihavka přiznává, že si ho do Pardubic vytáhl spíše kvůli kvalitám na druhé straně hřiště.

„V naší hierarchii vysněných přestupů byl hodně vysoko. Proč? Je to produktivní hráč, což nám hodně chybí. Na konci podzimní části se zápasy lámaly v maličkostech, ztratili jsme je kvůli koncovce. Znám ho už od dorostu, góly dával z kraje vždycky, v třetí lize to samé. Říkali jsme si: kde je jeho strop? On to pak začal potvrzovat i ve druhé lize, překvapil nás a možná i sám sebe. Je to typ, který v minulosti nebyl v mládežnických reprezentacích, ale jeho hlad a gólovost nám může pomoct,“ zmínil trenér, pod kterým Trédl nastřílel při postupu z ČFL v minulé sezoně třináct branek.

V neděli 19. ledna odlétá tým za teplem do španělské Marbelly a Střihavka přiznává, že by v letadle rád viděl posily. „Třeba budeme mít ještě místo pro někoho, kdo vypadne z těch větších klubů, ale to je moje přání, realita může být jinde. I v naší pozici je to složité, hráči si často vybírají Liberec či Jablonec. Ale my si s tím poradíme,“ uzavřel.