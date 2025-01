Kuchta je zpět, mluvil i s Křetínským: Pro srdce je to jediná volba

PŘÍMO Z MARBELLY | Na půl roku zmizel na sever, ale nenašel tam, co hledal. Proto naznačil, že vede cesta zpátky, do klubu, kde poslední dva roky slavil titul jako extra důležitý hráč. Jan Kuchta je znovu ve Spartě, z angažmá v Midtjyllandu si ho Letenští šéfové vytáhli na hostování s opcí. Po propadu ve druhé půli podzimu plánují trenéři ostřejší projev, více nasazení, boje, nepříjemnosti, což je vlastně útočníkovo druhé já.

Na sobě červené triko, vedle sebe Lukáše Haraslína. Kolik toho spolu na place zvládli, kolik soupeřů zdeptali... Tentokrát se ale uvelebili na modré sedačky stadionu v Banús Football Centre v Marbelle a sledovali spoluhráče, kterak se bijí se žlutými vosami z norského Bodö/Glimt.

Slovenský reprezentant se dává dohromady po zranění, proto nešel do zápasu, Jan Kuchta dorazil poté, co byl dohodnut jeho přesun z Dánska. Borci sledovali výhru 3:0, nad silným sokem tuze cennou, pak český internacionál vyprávěl o tom, co zažil za půl roku v Dánsku či o důvodech návratu.

Honzo, proč jste přijal nabídku Sparty na comeback?

„Vracím se proto, že bych měl v Midtjyllandu mnohem menší vytížení, než bych si představoval. Sparta byla podle pravidel - a také podle srdce - jediná možná volba.“

Probíhala složitá jednání?

„Myslím, že to bylo ze strany Sparty ke mně stručné a krátké. Byl jsem na zápase s Jabloncem, tam jsem prohodil pár slov s panem doktorem Křetínským, do pohybu se vše dalo až před pár dny. Nechal jsem to na klubech, ve Spartě věděli, že mám chuť přijít.“

Na začátku štace v Dánsku jste byl hodně spokojený. Co se v dalších týdnech a měsících událo, proč přišel zlom?

„Protože se nám přestalo dařit. Z důvodu zranění nám vypadli dva krajní záložníci, byli mimo celý podzim a my jsme vůbec nechytili tempo. V zápasech jsme většinou tahali za kratší konec. Vzniklo z toho to, že se změnila formace, najednou se hrálo na jednoho útočníka a já se tam prakticky nedostal.“

Rovněž Sparta hraje jinak, než když jste ji opouštěl, trenér Lars Friis sází na tři střední záložníky a dva hroty. Jste na to připravený?

„Spartu jsem sledoval, neviděl jsem jen jeden zápas, protože se to krylo, ale jinak všechno. Nějakým způsobem vím, jak se pohybují útočníci, jak záložníci. Ale v blízké časové době to musím navnímat ještě víc. Myslím, že v tom nebude žádný problém, adaptuju se velmi rychle.“

Mluvíte o fotbale v Dánsku. Jaké bylo angažmá z životního pohledu?

„Bylo to podobné, jako to mám tady v Jičíně. Typově je to úplně stejné malé město. Jedno obchodní centrum, pak už jen příroda, je to na stejné bázi. Měl jsem tam Adama Gabriela, který mi v začátcích hodně pomohl. Fakt mi byl oporou. Chci mu poděkovat.“

Řeší v Dánsku hodně Spartu kvůli trenérovi Friisovi? Jaký má zvuk?

„Je to dané jak velikostí klubu, tak samozřejmě umocněné tím, že ve Spartě pracují dánští trenéři a celý ten staff je vlastně ze Skandinávie.“

Užil jste si přivítání v týmu, který znáte?

„Bylo to hezké. Kluci už dřív sondovali situaci, bohužel se to nepodařilo úplně ututlat, protože dánská strana pustila informace dřív. Jinak by to bylo podobně tajné jako můj příchod z Ruska před dvěma lety. Jsem rád, že jsem zase tady, mohl jsem se s klukama vidět a obejmout je.“

Co je vaší motivací pro jaro? Zase zvednout Spartu?

„Samozřejmě, v tabulce se nenacházíme tam, kde bychom chtěli být. Přicházím sem, abych pomohl, aby se zase zvýšilo sebevědomí. Kluci, kteří tady jsou, jsou kvalitní, což víme, ale bohužel se nám podařilo udělat na podzim nějaké chyby, za které jsme byli potrestáni. Chtěl bych pomoct je odčinit a aby jich zase bylo málo.“